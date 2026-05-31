100년의 생명력 ‘충남 구기자’ 조기 착과 성공

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세줄 요약 충남도 농업기술원이 구기자연구소의 겨울철 가온재배 기술로 봄철 조기 착과에 성공해 태안국제원예치유박람회에서 처음 공개했다. 100년생 구기자나무와 신품종 5종도 함께 전시하며 충남 구기자의 산업 경쟁력과 재배기술을 알렸다. 충남 구기자, 봄철 조기 착과 성공 발표

태안국제원예치유박람회서 첫 공개 전시

100년생 나무·신품종 5종 함께 소개

이미지 확대 구기자 화수. 충남도 제공 닫기 이미지 확대 보기 구기자 화수. 충남도 제공

이미지 확대 100년된 구기자 나무. 충남도 제공 닫기 이미지 확대 보기 100년된 구기자 나무. 충남도 제공

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충남도가 특화작목인 구기자의 봄철 착과에 성공했다. 충남은 전국 구기자 생산량의 81%를 차지하는 전국 최대 주산지다.도 농업기술원은 구기자연구소가 구기자를 조기 착과에 성공해 지난 4월 25일부터 30일간 열린 ‘2026 태안국제원예치유박람회’에서 처음으로 선보였다고 31일 밝혔다구기자는 풍부한 항산화 성분으로 건강 기능성이 뛰어난 약용작물로 민간에서 간 기능 개선, 고혈압 예방, 비만 억제, 피부 미용 등에 효능이 있다고 알려졌다.최근 식품 및 기능성 소재로서의 가치가 높아 꾸준한 소비 수요를 보이고 있다.1년생부터 수확이 가능한 구기자는 통상 8월 중순부터 11월까지 빨갛게 익은 열매를 수확해 약재와 식용으로 활용한다.연구소는 겨울철 가온재배 기술을 활용해 지난달 25일부터 30일간 열린 박람회에서 조기 착과에 성공한 구기자를 선보였다.박람회에서는 100년생 구기자나무와 연구소가 개발한 신품종 5종을 전시해 차별화된 재배기술도 선보였다.충남은 전국 구기자 재배면적의 72.5%, 생산량의 81%를 차지하는 전국 최대 주산지다. 현재 재배면적은 103㏊, 생산량은 382t에 달한다.연구소는 청양재래종 등 150종의 유전자원을 보존하고 있다. 재배기술 지원 등을 통해 2024년 12월 ‘청양 구지자 전통농업’의 구가중요농업유산 지정에 기여했다.이와 함께 탄저병 발생 저감 기술인 비가림시설하우스 재배기술과 수확 노동력을 줄이는 기계화 기술 등 현장 중심의 실용화 연구도 추진하고 있다.도 농업기술원 관계자는 “스마트농업 기술과 기후 적응형 품종 개발을 확대해 충남 구기자 산업 경쟁력 강화에 힘쓰겠다”고 말했다.