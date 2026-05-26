“기름값 무섭다”… 제주 전기차 보조금 동난다

중동발 고유가에 상반기 목표 4000대 넘어

전년보다 2.8배 폭증… 보조금 29일 조기 마감

도비 바닥, 국비까지 당겨 소진… 하반기 추경 불가피

전기차가 돈 버는 시대… 제주선 V2G 실증도 본격화

이미지 확대 제주도는 승용·화물 전기차 민간보급사업 신청이 예상을 크게 웃돌면서 예산 소진이 임박해 오는 29일 조기 접수 마감한다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 제주도는 승용·화물 전기차 민간보급사업 신청이 예상을 크게 웃돌면서 예산 소진이 임박해 오는 29일 조기 접수 마감한다. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 제주에서 국제유가 급등 여파로 전기차 구매 수요가 폭증하면서 상반기 보조금 예산이 사실상 소진됐다. 도는 15일 기준 신청이 4824건으로 늘어 목표를 넘자 29일 조기 마감을 결정했고, 하반기 추경으로 재원 확보에 나선다. 고유가 여파로 제주 전기차 수요 급증

상반기 보조금 신청 4824건, 목표 초과

승용·화물차 접수 29일 조기 마감 예정

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중동발 고유가 여파로 제주에서 전기자동차 구매 수요가 폭증하면서 올해 상반기 전기차 보조금 예산이 사실상 바닥을 드러냈다.제주도는 승용·화물 전기차 민간보급사업 신청이 예상을 크게 웃돌면서 예산 소진이 임박해 오는 29일 조기 접수 마감한다고 26일 밝혔다.지난 15일 기준 전기차 보조금 신청은 총 4824건으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 1716건과 비교하면 2.8배 급증한 규모다. 도는 당초 올해 상반기 보급 목표를 4000대로 잡았지만 이미 신청 물량이 목표치를 넘어섰다.올해 확보한 전기차 보급 예산은 본예산과 추가경정예산, 국비 조정 등을 포함해 총 633억원이다. 그러나 수요가 몰리면서 지난 4월 도비 배정분 166억원이 모두 소진됐고, 현재는 국비를 우선 투입해 사업을 이어가는 상황이다.도는 애초 하반기 배정 예정이던 국비 53억원을 앞당겨 사용하기 위해 정부와 협의를 마쳤고, 추가로 국비 117억원과 도비 58억원을 추경에 반영했지만 급증하는 수요를 감당하기엔 역부족이었다.이번 ‘전기차 대란’은 제주만의 현상이 아니다. 전국 160개 지방자치단체 가운데 102곳이 이미 예산 조기 소진 등으로 전기차 보급사업을 일시 중단한 상태다.업계에서는 최근 국제유가 급등이 전기차 수요를 자극한 결정적 요인으로 보고 있다. 미국과 이스라엘·이란 갈등 등 중동 정세 불안으로 유가가 치솟으면서 내연기관 차량의 연료비 부담이 커졌고, 상대적으로 유지비가 낮은 전기차로 수요가 빠르게 이동하고 있다는 분석이다.도는 특히 전국 최고 수준인 전기차 보급률과 재생에너지 정책이 맞물리면서 ‘전기차 전환 속도’가 더 빨라졌다고 보고 있다.실제로 제주에서는 전기차를 단순 이동수단이 아닌 ‘에너지 자산’으로 활용하는 실험도 본격화하고 있다. 낮 시간 태양광 잉여전력으로 충전한 뒤 밤 시간 전력망에 전기를 다시 판매하는 V2G(Vehicle to Grid) 실증사업이 대표적이다.도는 최근 현대자동차 등과 함께 EV9·아이오닉9 등 전기차 60대를 활용한 국내 최초 양방향 충전 기반 V2G 실증사업도 진행 중이다. 전기차가 이동수단을 넘어 전력망 안정화와 수익 창출 수단으로 진화하고 있는 셈이다.다만 승용·화물차와 별도로 운영되는 전기승합차 보조금은 이번 마감 대상에서 제외된다. 해당 사업은 기존 예산 범위 안에서 계속 접수를 받는다.도는 이달 말 접수를 마감한 뒤 하반기 제2회 추가경정예산을 통해 재원을 확보하고, 차종별 수요를 반영해 보급사업을 재개할 계획이다.김남진 도 혁신산업국장은 “전기차 구매 수요가 예상보다 훨씬 빠르게 늘면서 상반기 보조금 접수 마감이 불가피해졌다”며 “하반기 보급사업이 차질 없이 이어지도록 예산 확보와 정부 협의에 최선을 다하겠다”고 말했다.