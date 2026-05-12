충남 도민 4만 8000명, 생활 속 ‘8만t 온실가스’ 감축

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

충남 도민 4만 8000명, 생활 속 ‘8만t 온실가스’ 감축

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-05-12 11:02
수정 2026-05-12 11:02
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 탄소업슈 운영, 생활 속 실천 포인트 지급
  • 도민·직장인 참여 확대, 17개 항목 구성
  • 지난해 4만8000명 참여, 8만t 감축 성과
이미지 확대
‘충남형 탄소중립포인트제 탄소 업슈’ 안내문. 충남도 제공
‘충남형 탄소중립포인트제 탄소 업슈’ 안내문. 충남도 제공


“4만 8000여명이 생활 속 탄소중립 실천으로 8만t의 온실가스를 감축했습니다.”

충남도는 생활 속 탄소중립을 실천하면 최대 10만원의 혜택을 제공하는 ‘충남형 탄소중립포인트제 탄소업슈’를 운영 중이라고 12일 밝혔다.

‘탄소업슈’는 누구나 쉽게 실천할 수 있는 다양한 온실가스 감축 활동에 대해 포인트를 지급하고, 이를 지역화폐로 환급해 주는 방식이다.

올해는 도민은 물론 도내 직장을 다니는 생활권자까지 참여 대상을 확대했다.

실천 항목도 에너지, 수송, 폐기물, 홍보 등 17개로 구성해 도민들 선택의 폭을 넓혔다.

참여는 텀블러 사용, 대중교통 이용, 자전거 타기, 장바구니 사용, 음식물 남기지 않기 등 일상적인 탄소중립 활동이다. 사진으로 인증하면 포인트를 적립해 준다.

적립된 포인트는 1포인트당 1원의 가치로 환산되며, 연간 최대 10만원의 혜택을 시군별 지역화폐로 받을 수 있다.

농협은행 협조도 받아 대출금리 우대(최대 0.1%p 인하)와 환전 수수료 감면 등 금융혜택도 추가로 지원한다.

지난해 시범 운영에서는 4만 8000여명에게 총 2억 3000만 포인트를 지급했다. 감축 효과만 약 8만t의 온실가스를 감축하는 성과다.

도 관계자는 “탄소업슈를 통해 도민의 탄소중립 실천이 기후위기 대응과 지역 경제 활성화라는 선순환 구조로 이어질 수 있음을 입증했다”며 “탄소업슈에 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.

참여는 스마트폰 기종에 따라 플레이스토어나 앱스토어에서 ‘탄소업슈’를 검색해 앱을 설치하고, 회원가입만 하면 된다.
천안 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
탄소업슈의 온실가스 감축 효과는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로