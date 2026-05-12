충남 도민 4만 8000명, 생활 속 ‘8만t 온실가스’ 감축

세줄 요약 충남도가 생활 속 탄소중립 실천에 포인트를 주는 ‘탄소업슈’를 운영했다. 지난해 시범사업에서 4만8000여명이 참여해 2억3000만 포인트를 받았고, 온실가스 8만t 감축 효과를 냈다. 올해는 참여 대상을 도내 직장인까지 넓혔다. 탄소업슈 운영, 생활 속 실천 포인트 지급

도민·직장인 참여 확대, 17개 항목 구성

지난해 4만8000명 참여, 8만t 감축 성과

이미지 확대 ‘충남형 탄소중립포인트제 탄소 업슈’ 안내문. 충남도 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘충남형 탄소중립포인트제 탄소 업슈’ 안내문. 충남도 제공

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“4만 8000여명이 생활 속 탄소중립 실천으로 8만t의 온실가스를 감축했습니다.”충남도는 생활 속 탄소중립을 실천하면 최대 10만원의 혜택을 제공하는 ‘충남형 탄소중립포인트제 탄소업슈’를 운영 중이라고 12일 밝혔다.‘탄소업슈’는 누구나 쉽게 실천할 수 있는 다양한 온실가스 감축 활동에 대해 포인트를 지급하고, 이를 지역화폐로 환급해 주는 방식이다.올해는 도민은 물론 도내 직장을 다니는 생활권자까지 참여 대상을 확대했다.실천 항목도 에너지, 수송, 폐기물, 홍보 등 17개로 구성해 도민들 선택의 폭을 넓혔다.참여는 텀블러 사용, 대중교통 이용, 자전거 타기, 장바구니 사용, 음식물 남기지 않기 등 일상적인 탄소중립 활동이다. 사진으로 인증하면 포인트를 적립해 준다.적립된 포인트는 1포인트당 1원의 가치로 환산되며, 연간 최대 10만원의 혜택을 시군별 지역화폐로 받을 수 있다.농협은행 협조도 받아 대출금리 우대(최대 0.1%p 인하)와 환전 수수료 감면 등 금융혜택도 추가로 지원한다.지난해 시범 운영에서는 4만 8000여명에게 총 2억 3000만 포인트를 지급했다. 감축 효과만 약 8만t의 온실가스를 감축하는 성과다.도 관계자는 “탄소업슈를 통해 도민의 탄소중립 실천이 기후위기 대응과 지역 경제 활성화라는 선순환 구조로 이어질 수 있음을 입증했다”며 “탄소업슈에 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.참여는 스마트폰 기종에 따라 플레이스토어나 앱스토어에서 ‘탄소업슈’를 검색해 앱을 설치하고, 회원가입만 하면 된다.