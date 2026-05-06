스스로 그물 탈출했던 남방 큰돌고래 ‘쌘돌이’… 두달 안돼 또 낚싯줄에 걸렸다

1.5~2m 크기 낚싯줄 가슴지느러미에 걸려 2차 피해

현재 정상 유영… 지속적 모니터링 통해 대응방안 마련

이미지 확대 지난 3월 19일 폐어구에 얽혀 있던 새끼 남방큰돌고래 ‘쌘돌이’가 스스로 탈출한 모습. 다큐제주·제주대학교 고래 해양생물보전연구센터 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 3월 19일 폐어구에 얽혀 있던 새끼 남방큰돌고래 ‘쌘돌이’가 스스로 탈출한 모습. 다큐제주·제주대학교 고래 해양생물보전연구센터 제공

이미지 확대 어린이날인 지난 5일 오전 9시 30분쯤 제주시 구좌읍 종달리 해상에서 한쪽 가슴지느러미에 낚싯줄이 걸린 상태로 포착됐다. 다큐제주·제주대학교 고래 해양생물보전연구센터 제공 닫기 이미지 확대 보기 어린이날인 지난 5일 오전 9시 30분쯤 제주시 구좌읍 종달리 해상에서 한쪽 가슴지느러미에 낚싯줄이 걸린 상태로 포착됐다. 다큐제주·제주대학교 고래 해양생물보전연구센터 제공

세줄 요약 제주 바다에서 폐어구를 스스로 벗어났던 새끼 남방큰돌고래 쌘돌이가 두 달도 채 지나지 않아 다시 낚싯줄에 걸린 모습이 확인됐다. 한쪽 가슴지느러미에 1.5~2m 길이의 줄이 감겨 2차 피해 우려가 커졌다. 쌘돌이, 두 달 만에 낚싯줄 재포착

가슴지느러미에 1.5~2m 줄 감김

해양쓰레기·2차 피해 우려 확산

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제주 바다에서 폐어구에 얽혀 극적으로 탈출했던 새끼 남방큰돌고래 ‘쌘돌이’가 두 달도 채 지나지 않아 다시 낚싯줄에 걸린 모습이 확인돼 안타까움을 더하고 있다.6일 다큐제주와 제주대학교 고래·해양생물보전연구센터에 따르면, 쌘돌이(1세 추정)는 어린이날인 지난 5일 오전 9시 30분쯤 제주시 구좌읍 종달리 해상에서 한쪽 가슴지느러미에 낚싯줄이 걸린 상태로 포착됐다. 쌘돌이는 제주도 긴급구조 TF팀의 지속 관찰 대상이다.앞서 쌘돌이는 지난 3월 19일 서귀포시 대정읍 무릉리 앞바다에서 온몸을 감고 있던 폐어구를 스스로 벗어 던지고 자유를 되찾았다. 지난해 12월 23일 폐어구에 얽힌 채 발견된 이후 87일 만이었다. 당시 등지느러미가 대부분 잘려 나가는 심각한 상처를 입었지만, 이후 회복세를 보이며 비교적 안정적인 상태를 유지해왔다.구조 당국은 야생 돌고래 특성상 접근이 어려워 직접 구조에는 나서지 못했지만, 지속적인 추적 관찰을 이어왔다. 쌘돌이는 자가 치유 과정을 통해 활발한 유영을 보이는 등 건강을 회복하는 모습이 확인되기도 했다.그러나 이번에 다시 낚싯줄이 걸린 채 발견되면서 2차 피해 우려가 커지고 있다.드론으로 쌘돌이를 관찰해온 오승목 다큐제주 감독은 “불과 며칠 전까지만 해도 이상이 없었는데, 어린이날 확인 결과 가슴지느러미에 1.5~2m크기의 낚싯줄이 걸려 있었다”며 “현재는 정상적으로 헤엄치고 있지만 시간이 지나면 줄이 살 속으로 파고들 수 있어 걱정된다”고 말했다.실제로 지난 3월 촬영 영상과 비교하면 쌘돌이 몸 옆으로 투명한 낚싯줄이 감겨 있는 모습이 뚜렷하게 확인된다.제주도 긴급구조 TF팀은 그간 16차례 이상 쌘돌이의 상태를 관찰해왔으며, 앞으로도 지속적인 모니터링을 통해 상황에 따라 대응 방안을 마련할 계획이다.극심한 고통 속에서도 생존을 이어간 쌘돌이가 다시 폐어구에 걸리면서 제주 해양 쓰레기가 야생 생물에 미치는 위협을 다시 한번 드러내고 있다.