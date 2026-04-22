닫기 이미지 확대 보기

황사에 갇힌 남산… 오늘은 잘 보이려나

황사의 영향으로 전국 대부분 지역의 미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 상태를 보인 22일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 바라본 남산이 뿌옇다. 23일은 전국이 대체로 흐린 가운데 수도권과 강원도는 구름이 많고, 남부 지역을 중심으로 전날 시작된 비가 이어지는 곳이 있을 것으로 예보됐다. 미세먼지 농도는 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

홍윤기 기자