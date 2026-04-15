소음도 매연도 없다… 이젠 지게차도 ‘수소·전기차’로

4억 2000만원 투입 수소·전기 지게차 12대 보급

이미지 확대 충전만 하면 바로 쓸 수 있는 전기지게차. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 충전만 하면 바로 쓸 수 있는 전기지게차. 제주도 제공

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제주도가 건설현장 탄소배출 저감을 위한 ‘무공해 건설기계 보급 사업’을 본격화한다.도는 내연기관 건설기계를 수소·전기 기반 장비로 전환해 미세먼지와 온실가스를 줄이고, 작업현장의 탄소배출 구조를 개선하기 위해 이번 사업을 추진한다고 15일 밝혔다.올해는 총 4억 2000만원을 투입해 수소지게차 2대와 전기지게차 10대 등 모두 12대를 보급한다. 지원 대상은 신청 접수 순으로 선정되며, 구매 비용 일부를 보조한다. 수소지게차 가격은 대당 2억 1000만원 수준으로 1억 6000만원이 지원되고, 4000만원~1억원선인 전기지게차는 모델에 따라 400만원에서 최대 2500만원까지 차등 지원된다.수소지게차는 두산밥캣코리아의 3t급 2개 모델이 대상이며, 전기지게차는 HD현대사이트솔루션과 클라크머티리얼핸드링아시아의 2.5t부터 9t급까지 총 29개 모델이 포함된다.지원 대상 모델과 보조금 규모는 무공해차 통합 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 신청은 장비 구매 시 제작·수입사를 통해 가능하다. 전기지게차는 소음이 거의 없고, 냄새나 매연도 나지 않아 반응이 좋은 것으로 알려졌다.임홍철 도 기후환경국장은 “노후 장비는 저공해 조치를, 신규 장비는 무공해 전환을 병행해 현장 대기오염을 줄이고 있다”며 “탄소 없는 섬 제주 실현과 쾌적한 대기환경 조성을 위해 적극적인 참여를 당부한다”고 밝혔다.자세한 사항은 제주도 탄소중립정책과 또는 도 홈페이지 공고를 통해 확인할 수 있다.