“공급대란 없다”…천안시, 종량제봉투 5개월 물량 확보

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충남 천안시는 중동 정세 불안에 따른 종량제봉투 수급 우려와 관련해 25일 충분한 재고를 확보했다며 과도한 사재기 자제를 당부했다.천안시에 따르면 종량제봉투 재고량과 제작 원료 상황 긴급 점검 결과 공급기관인 천안도시공사에 약 5개월 치 물량이 비축됐다.종량제봉투는 지자체가 관리하는 공공요금으로, 일반 공산품과 달리 수요 변화에 따라 가격이 변동되지 않는다.시 관계자는 “일부 대형마트와 편의점 등에서 일시적 품절 현상은 원료 부족 보도를 접한 일부 시민들의 비정상적인 구매 수요가 몰린 데 따른 것”이라며 “평소처럼 필요한 만큼만 구매한다면 공급에 전혀 문제가 없어 성숙한 시민 의식을 발휘해 달라”고 말했다.