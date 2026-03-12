“청정전기로 난방비 80% 줄인다”… 제주, 생활 속 화석연료 퇴출 시동

“2035년 10만 가구, 화석연료 없이 난방”

히트펌프로 바꾸면 연간 223만원 절감 효과

호텔 9곳도 2032년까지 ‘재생에너지 100%’

난방비 최대 80% 절감… 탄소도 비용도 줄어

금산로 주택은 제주도와 제주개발공사가 노후 공공임대주택에 태양광과 히트펌프(공기열 냉난방 설비) 등 신재생에너지 설비를 도입해 제로에너지건축물(ZEB) 1등급(에너지자립률 100.00% 이상) 인증을 받은 사업이다.1995년에 지어진 이 주택은 최근 그린리모델링을 거치며 완전히 다른 건물로 탈바꿈했다. 낡은 창호와 단열재를 새로 교체하고 태양광과 히트펌프를 결합한 에너지 시스템을 갖췄다. 화석연료 없이 전기만으로 난방과 온수를 모두 해결하는 이 건물은 제주도가 목표로 하는 에너지 전환의 표준 모델이다.오영훈 지사는 이날 금산로 주택을 직접 찾아 그린리모델링 전후 변화를 확인하고, 건물 앞 주차장에서 ‘외부 흔들림 없는 에너지 주권 실현’을 기치로 한 ‘생활영역 열에너지 전기화 대전환 계획’을 공개했다.오 지사는 “국제 정세가 불안할수록 화석연료 의존 구조는 외부 충격에 취약하다”며 “생활 속 에너지를 청정 전기로 바꾸는 전환을 통해 도민의 에너지 주권을 확보하겠다”고 밝혔다.도는 2035년까지 도내 약 10만 가구에 히트펌프를 보급해 난방과 온수를 전기로 공급하는 체계를 구축한다는 구상이다. 올해 1563가구를 시작으로 2029년까지 9520가구, 2035년까지 총 9만 6156가구에 설치한다는 목표다.도는 설치비의 70%를 보조하고 나머지 자부담도 렌털이나 저리 융자 방식으로 지원해 초기 부담을 낮출 방침이다.히트펌프는 단순한 난방 장비가 아니라 ‘에너지 자원’으로도 활용된다. 태양광 발전이 몰리는 낮 시간대처럼 전기가 남아도는 시간에 히트펌프를 집중 가동하면 소비자가 보상을 받는 ‘플러스 DR’ 제도가 도입된다.공공부문이 먼저 전환에 나선다. 마을회관과 복지시설, 어린이집 등에 히트펌프를 우선 도입하고 도청과 시청 등 주요 행정기관 10곳의 구내식당 가스레인지는 2027년까지 인덕션으로 교체할 계획이다.산업 분야에서도 재생에너지 기반 전환이 추진된다. 시설하우스에는 태양광과 히트펌프를 결합하고 양식장에는 해수열을 활용한 히트펌프를 보급한다. 에너지 소비가 많은 호텔 9곳도 2032년까지 재생에너지 100% 전환을 목표로 하고 있다.한편, 현재 제주 가정과 상업 부문 에너지 소비의 약 32%는 여전히 석유류에 의존하고 있으며 도시가스 보급률은 18.50% 수준에 머물고 있다.