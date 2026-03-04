경북 포항시, 지역 주민과 호미반도 생물권보전지역 지정 힘 모은다

이미지 확대 경북 포항시가 4일 호미반도 지역 주민과 함께 개최한 ‘호미반도 유네스코 생물권보전지역 지정을 위한 주민 참여 거버넌스 회의’. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시가 4일 호미반도 지역 주민과 함께 개최한 ‘호미반도 유네스코 생물권보전지역 지정을 위한 주민 참여 거버넌스 회의’. 포항시 제공

경북 포항시가 호미반도 유네스코 생물권보전지역 지정을 위해 지역 주민들과 힘을 모은다.포항시는 4일 호미반도 지역 4개 읍·면 지역 주민 대표 및 시민단체와 함께 ‘호미반도 유네스코 생물권보전지역 지정을 위한 주민 참여 거버넌스 회의’를 개최했다고 밝혔다.유네스코 생물권보전지역은 유네스코에서 선정하는 3대 보호지역 중 하나로 생물다양성 보전과 지역사회의 지속 가능한 발전을 동시에 추구하는 국제 보호지역이다. 회의는 지역 주민이 보전지역 운영의 주인이 되는 ‘실질적 자치 모델’을 구축하기 위해 마련됐다.앞서 지난해 11월 유네스코 인간과 생물권 계획(MAB) 한국위원회는 호미반도 현장 실사를 진행했다. 이후 지역 내 전문기관 및 전문가 참여를 통한 지속적인 지원 체계 마련, 주민 등 이해당사자의 실질적인 의견 수렴 및 증거 제시를 핵심 사항으로 권고한 바 있다.시는 회의에서 수렴된 주민 의견과 거버넌스 활동 기록을 오는 9월 유네스코 본부에 제출할 본신청서에 상세히 담을 예정이다. 이를 바탕으로 호미반도가 유네스코 생물권보전지역 지정과 함께 주민 참여를 기반으로 한 상생형 생태 거점으로 거듭날 것으로 기대하고 있다.이흥섭 해양산업과장은 “유네스코 생물권보전지역 지정의 성패는 주민들의 자발적인 참여와 공감대에 달려 있다”며 “주민 의견을 적극 반영해 호미반도가 인간과 자연이 공존하는 세계적인 명소로 거듭날 수 있도록 생물권보전지역 지정 추진에 최선을 다하겠다”고 했다.