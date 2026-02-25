“공주시민 일방적 희생 강요”…송전선로 전면 재검토 촉구

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
공주시 송전선로 건설 대응 시민추진단이 입장문을 채택하고 있다. 공주시 제공
공주시 송전선로 건설 대응 시민추진단은 지역 내 한국전력공사가 추진 중인 송전선로 건설사업과 관련해 “일방적 희생을 강요하는 정책”이라며 사업의 전면 재검토를 요구하고 나섰다.
25일 공주시 등에 따르면 시민추진단은 23일 송전선로 건설사업의 전면 재검토를 요구하는 공식 입장문을 채택했다.
추진단은 입장문을 통해 “정부가 국가 전력망 확충을 명분으로 송전선로 건설을 추진하면서도 해당 지역 주민에 대한 충분한 설명과 사회적 합의 절차를 거치지 않았다”고 주장했다.
이어 “막대한 환경 훼손은 물론, 주민의 생존권·재산권·생활권 침해 등 심각한 피해가 우려된다”며 “더 이상 공주시민의 희생을 전제로 한 정책 추진은 결코 용납할 수 없다”고 강조했다.
추진단은 송전선로 건설사업 정책 전면 재검토와 지역에서 생산한 전기를 그 지역에서 소비한다는 원칙에 기반한 분산형 전력망 구축을 한전과 정부에 요구했다.
민관 협력 기구인 시민추진단은 송무경 공주시 부시장을 단장으로 공주시의회 의원, 전문가, 시민대표 등 26명으로 구성됐다.
이번 사업은 호남 지역에서 생산한 전력을 수도권 산업단지로 공급하기 위한 정부의 전력 수급 계획에 의해 추진된다.
이상훈 서울시의원 “홀로 고립된 노동자 위한 안전벨트, ‘서울형 노동공제회’도입 서둘러야”
서울시의회 기획경제위원회 이상훈 의원(더불어민주당, 강북2)은 지난 23일 서울시의회 의원회관 제1대회의실에서 ‘서울지역 노동공제회 활성화를 위한 정책토론회’를 개최했다. 이번 토론회는 플랫폼·프리랜서·비정형 노동자 등 기존 사회보장제도의 사각지대에 놓인 노동자가 급증함에 따라 이들의 상호부조 활동을 지원하기 위한 행정의 역할을 모색하고 ‘서울지역형 노동공제회’의 제도화 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 토론회 사회를 맡은 이 의원은 환영사를 통해 “디지털 전환으로 노동환경이 급변하고 고용형태가 불분명해지며 소위 ‘얼굴 없는 노동’이 급증했다”면서 “오늘 토론회는 홀로 고립된 노동자들을 다시 ‘관계’와 ‘연대’로 묶어내기 위해 서울시가 어떻게 뒷받침할지 지혜를 모으는 자리”라고 취지를 설명했다. 첫 번째 발제를 맡은 김태현 마포노동자공동체 일꿈 이사장은 “비정규직 노동자의 노조 조직률이 3%에 불과한 현실에서 노동공제는 노동권 확장의 새로운 대안”이라며, 현재 국회에서 논의 중인 ‘일하는 사람 기본법’과 연계해 서울시 차원의 ‘노동공제 지원 조례’ 제정이 시급하다고 강조했다. 두 번째 발제자인 김귀영 서울연구원 선임연구위원은 ‘지역결합형 노동공제회 운영
서울시의회 바로가기
공주 등 충남 6개 시군과 충북 2개 시군, 대전시, 세종시 등을 지나가는 72㎞ 구간에 철탑 160기가 들어설 예정이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
공주시 시민추진단이 송전선로 건설사업에 대해 요구한 조치는?