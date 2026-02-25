“공주시민 일방적 희생 강요”…송전선로 전면 재검토 촉구

이미지 확대 공주시 송전선로 건설 대응 시민추진단이 입장문을 채택하고 있다. 공주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 공주시 송전선로 건설 대응 시민추진단이 입장문을 채택하고 있다. 공주시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

공주시 송전선로 건설 대응 시민추진단은 지역 내 한국전력공사가 추진 중인 송전선로 건설사업과 관련해 “일방적 희생을 강요하는 정책”이라며 사업의 전면 재검토를 요구하고 나섰다.25일 공주시 등에 따르면 시민추진단은 23일 송전선로 건설사업의 전면 재검토를 요구하는 공식 입장문을 채택했다.추진단은 입장문을 통해 “정부가 국가 전력망 확충을 명분으로 송전선로 건설을 추진하면서도 해당 지역 주민에 대한 충분한 설명과 사회적 합의 절차를 거치지 않았다”고 주장했다.이어 “막대한 환경 훼손은 물론, 주민의 생존권·재산권·생활권 침해 등 심각한 피해가 우려된다”며 “더 이상 공주시민의 희생을 전제로 한 정책 추진은 결코 용납할 수 없다”고 강조했다.추진단은 송전선로 건설사업 정책 전면 재검토와 지역에서 생산한 전기를 그 지역에서 소비한다는 원칙에 기반한 분산형 전력망 구축을 한전과 정부에 요구했다.민관 협력 기구인 시민추진단은 송무경 공주시 부시장을 단장으로 공주시의회 의원, 전문가, 시민대표 등 26명으로 구성됐다.이번 사업은 호남 지역에서 생산한 전력을 수도권 산업단지로 공급하기 위한 정부의 전력 수급 계획에 의해 추진된다.공주 등 충남 6개 시군과 충북 2개 시군, 대전시, 세종시 등을 지나가는 72㎞ 구간에 철탑 160기가 들어설 예정이다.