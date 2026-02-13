추위 물러간 자리에 미세먼지 공습… 설 연휴도 포근한 날씨

추위 물러간 자리에 미세먼지 공습… 설 연휴도 포근한 날씨

입력 2026-02-13 00:19
수정 2026-02-13 00:19
추위 물러간 자리에 미세먼지 공습… 설 연휴도 포근한 날씨
추위 물러간 자리에 미세먼지 공습… 설 연휴도 포근한 날씨 미세먼지와 초미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 수준을 보인 12일 서울 종로 일대가 뿌옇게 보인다. 설 연휴 초반인 14~15일에는 낮 최고기온이 영상 18도까지 오르는 포근한 날씨가 이어지겠으나, 16~18일엔 기온이 평년 수준으로 내려갈 전망이다. 오는 16일부터 강원 영동과 경북 동해안을 중심으로 대설특보 수준의 많은 눈이나 비가 예보돼 귀경길 교통안전에 주의가 필요하다.
연합뉴스


미세먼지와 초미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 수준을 보인 12일 서울 종로 일대가 뿌옇게 보인다. 설 연휴 초반인 14~15일에는 낮 최고기온이 영상 18도까지 오르는 포근한 날씨가 이어지겠으나, 16~18일엔 기온이 평년 수준으로 내려갈 전망이다. 오는 16일부터 강원 영동과 경북 동해안을 중심으로 대설특보 수준의 많은 눈이나 비가 예보돼 귀경길 교통안전에 주의가 필요하다.

연합뉴스

2026-02-13 10면
