민관 송전선로 공동 대응…‘공주시 시민 추진단’ 출범

충남 공주시는 지역 내 한국전력공사의 ‘345㎸ 신계룡~북천안 송전선로’ 건설사업과 관련해 민관이 참여하는 ‘송전선로 건설대응 시민 추진단’을 구성하고 대응에 나섰다고 6일 밝혔다.이번 대응단 구성은 정부 전력수급기본계획에 따라 지역 내 초고압 송전선로 건설사업이 다수 추진되면서 시민 재산권 침해, 생활환경 악화, 세계유산 훼손 등의 우려가 커진 데 따른 조치다.대응단은 송무경 공주시 부시장을 단장으로 시의원, 전문가, 시민대표, 대책위원회 관계자 등 23명으로 구성됐다.앞서 대응단은 3일 첫 회의를 열고 한전이 계획 중인 ‘345㎸ 송전선로 5개 사업’의 건설계획과 추진 일정 등을 공유했다. 이들은 송전선로 건설이 지역사회 갈등과 피해를 초래할 수 있다는 점에 공감하고 사업 전면 재검토와 노선 조정, 실질적인 피해 저감 대책 마련 등에 뜻을 모았다.시는 향후 민관 협력을 바탕으로 행정적·법률적 대응을 강화할 계획이다.송무경 부시장은 “민관이 힘을 모아 주민 피해를 최소화하고 지역의 권익을 끝까지 지켜나가겠다”고 말했다.이번 사업은 호남 지역에서 생산한 전력을 수도권 산업단지로 공급하기 위한 정부의 전력 수급 계획에 의해 추진된다.공주 등 충남 6개 시군과 충북 2개 시군, 대전시, 세종시 등을 지나가는 72㎞에 철탑 160기가 들어설 예정이다.