추위 가고 찾아온 미세먼지

이미지 확대 서울 초미세먼지 나쁨을 기록한 5일 오전 서울 종로구 서울시교육청에서 바라본 서울 시내. 2026.2.5 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 서울 초미세먼지 나쁨을 기록한 5일 오전 서울 종로구 서울시교육청에서 바라본 서울 시내. 2026.2.5 홍윤기 기자

따뜻한 초봄 날씨가 찾아온 5일 대기 정체로 미세먼지 농도가 크게 치솟았다.광주·전남·제주를 제외한 전국 대부분 지역의 농도가 ‘나쁨’ 수준을 보이고, 밤 한때 수도권과 강원 영서·충청은 ‘매우 나쁨’까지 악화될 전망이다.포근함은 밤부터 북쪽의 찬 공기가 내려오며 물러날 것으로 보인다.