‘감귤밭 발전소’… 전국 최초 ‘RE100 제주감귤’ 공식 출시

제주도 농업기술원 재생에너지 100%로 생산 감귤 출하 선언

이달 태양광 발전 감귤 하우스 농가 2곳 대상 생산 모델 보급

이미지 확대 오영훈 제주도지사가 26일 제주도 농업기술원에서 ‘제주 RE100 감귤 선포식’ 행사를 가진 뒤 RE100감귤 시식을 위해 포즈를 취하고 있다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 오영훈 제주도지사가 26일 제주도 농업기술원에서 ‘제주 RE100 감귤 선포식’ 행사를 가진 뒤 RE100감귤 시식을 위해 포즈를 취하고 있다. 제주도 제공

이미지 확대 오영훈 제주지사가 26일 제주도 농업기술원에서 열린 ‘제주 RE100 감귤 선포식’에서 RE100감귤 생산과정을 점검하고 있다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 오영훈 제주지사가 26일 제주도 농업기술원에서 열린 ‘제주 RE100 감귤 선포식’에서 RE100감귤 생산과정을 점검하고 있다. 제주도 제공

이미지 확대 오영훈 제주도지사가 지난 7월 가진 민생로드에서 서귀포시 강정동 농업기술원 태양광 이용 RE100 감귤생산 모델 실증 시설을 둘러보고 필름형 태양광 패널 설치 작업에 직접 참여하고 있다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 오영훈 제주도지사가 지난 7월 가진 민생로드에서 서귀포시 강정동 농업기술원 태양광 이용 RE100 감귤생산 모델 실증 시설을 둘러보고 필름형 태양광 패널 설치 작업에 직접 참여하고 있다. 제주도 제공

제주에서 재생에너지만으로 생산한 ‘RE100 감귤’이 전국 최초로 시장에 나온다. 달걀·우유에 이어 과수 분야까지 RE100 모델을 확장한 사례로, 제주도의 탄소중립 정책이 농업 전반으로 본격 진입했다는 평가다.제주도는 26일 오후 제주도 농업기술원에서 ‘제주 RE100 감귤 선포식’을 열고, 재생에너지 자가소비 100%로 생산한 감귤의 공식 출하를 선언했다.RE100 감귤은 재배 전 과정에서 화석연료 기반 전기를 전혀 사용하지 않는 것이 특징이다. 비닐하우스에 설치된 태양광 발전 설비와 공기열 히트펌프, 에너지저장장치(ESS)를 활용해 난방과 전력 수요를 모두 자체 충당한다. 외부 전력망에 의존하지 않는 ‘완전 자급형 농업 에너지 시스템’을 구현한 셈이다.이번 사업은 농업 분야에 재생에너지를 전면 도입한 전국 최초 사례다. 제주도 농업기술원은 2025년부터 RE100 감귤 실증사업을 추진해 태양광(판넬형·필름형), 히트펌프, 사용후 전기차 배터리를 활용한 ESS를 구축했고, 재생에너지 100% 사용에 대한 검증과 인증을 완료했다.도는 앞서 축산 분야에서 RE100 달걀과 우유를 선보이며 청정에너지 농업 전환 가능성을 입증한 바 있다. 이번 RE100 감귤 출시는 축산을 넘어 과수로까지 탄소중립 농업이 확장되는 분기점으로 꼽힌다.도는 이달부터 태양광 발전 설비가 설치된 감귤 하우스 농가 2곳을 대상으로 RE100 감귤 생산 모델 보급에 착수한다. 이를 위해 올해 본예산에 2억원을 편성했다. 또 필름형 태양광을 적용한 RE100 하우스 내재해성 표준설계 모델을 연내 개발하고, 2027년까지 태양광 연계 RE100 감귤 생산 매뉴얼을 정립해 농가 실증을 이어갈 계획이다.오영훈 제주지사는 “RE100 계란과 우유가 재생에너지를 구매해 사용하는 방식이었다면, RE100 감귤은 발전·저장·활용을 한 농가 안에서 모두 구현한 모델”이라며 “분산에너지 시스템과 연계되면 농가가 전력을 판매하는 ‘발전 사업자’로도 성장할 수 있다”고 말했다.이어 “비닐하우스 유휴 공간을 활용한 태양광 발전은 농가 소득을 획기적으로 높일 수 있는 대안”이라며 “RE100 감귤은 제주 농업의 미래 비전을 보여주는 세계 최초 사례”라고 강조했다.