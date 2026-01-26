[포토] 한파 속 봄소식 전하는 매화

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

월요일인 26일은 북쪽에서 찬 공기가 남하해 중부지방을 중심으로 한파가 이어지겠다. 바람이 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다.기상청에 따르면 이날 오전 5시 기준 주요 지역의 기온은 서울 -8.0도, 인천 -7.7도, 수원 -9.9도, 춘천 -12.1도, 강릉 -5.2도, 청주 -7.9도, 대전 -8.8도, 전주 -7.6도, 광주 -5.7도, 제주 1.8도, 대구 -7.5도, 부산 -2.0도, 울산 -4.7도, 창원 -2.7도 등이다.낮 최고기온은 –3~8도에 머물겠다.늦은 오후(15~18시)부터 제주도에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다. 밤(18~24시)부터 인천·경기 남서부에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지거나 0.1cm 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.사진은 전국적으로 한파가 지속된 26일 부산 수영구 한 주택가에 매화꽃이 꽃망울을 터뜨려 봄소식을 전하고 있다.