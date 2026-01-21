보령 육용종계 농장서 AI ‘H5형’ 확인…긴급 방역 조치

이미지 확대 산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자 의사축이 발견돼 살처분 작업이 진행되고 있다. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자 의사축이 발견돼 살처분 작업이 진행되고 있다. 서울신문DB

충남 보령시는 천북면 한 육용 종계 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI)가 확인돼 긴급 방역 조치에 나섰다고 21일 밝혔다.시에 따르면 1차 발생 농장 방역대 해제 검사 중 해당 농장에서 폐사수 증가로 검사를 실시했다.충청남도 동물위생시험소 정밀검사 결과 21일 고병원성 AI H5 항원이 검출됐다.시와 방역 당국은 발생 농가 반경 10㎞ 이내 농가에 이동 제한 조치를 내리고, 해당 농장 가금류 12만 마리에 대한 살처분을 진행할 예정이다.장진원 보령시 부시장은 “가금류 사육 농가에서는 축사 출입 시 철저한 소독과 방역 수칙을 준수해 주시고, 의심 증상 발견 시 즉시 신고해 주시길 거듭 당부드린다”고 말했다.