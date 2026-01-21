보령 육용종계 농장서 AI ‘H5형’ 확인…긴급 방역 조치

방금 들어온 뉴스

보령 육용종계 농장서 AI ‘H5형’ 확인…긴급 방역 조치

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-01-21 15:31
수정 2026-01-21 15:31
이미지 확대
산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자 의사축이 발견돼 살처분 작업이 진행되고 있다. 서울신문DB
산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자 의사축이 발견돼 살처분 작업이 진행되고 있다. 서울신문DB


충남 보령시는 천북면 한 육용 종계 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI)가 확인돼 긴급 방역 조치에 나섰다고 21일 밝혔다.

시에 따르면 1차 발생 농장 방역대 해제 검사 중 해당 농장에서 폐사수 증가로 검사를 실시했다.

충청남도 동물위생시험소 정밀검사 결과 21일 고병원성 AI H5 항원이 검출됐다.

시와 방역 당국은 발생 농가 반경 10㎞ 이내 농가에 이동 제한 조치를 내리고, 해당 농장 가금류 12만 마리에 대한 살처분을 진행할 예정이다.

장진원 보령시 부시장은 “가금류 사육 농가에서는 축사 출입 시 철저한 소독과 방역 수칙을 준수해 주시고, 의심 증상 발견 시 즉시 신고해 주시길 거듭 당부드린다”고 말했다.
보령 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
