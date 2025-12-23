서귀포 ‘바다기찻길’ 아시나요… 고령 해녀 돕던 ‘어장진입로’ SNS 타고 관광명소로

서귀포시 대정읍 일과리 어장진입로 일대

고령 해녀들 조업환경 정비사업으로 추진

해녀들 잡은 해산물 옮기는 수레길 ‘핫플’로

이미지 확대 제주도 서귀포시 대정 일과리 바다를 따라 이어진 소라 운반 레일이 ‘바다기찻길’로 불리며 새로운 어촌 풍경을 만들고 있다. 서귀포시 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도 서귀포시 대정 일과리 바다를 따라 이어진 소라 운반 레일이 ‘바다기찻길’로 불리며 새로운 어촌 풍경을 만들고 있다. 서귀포시 제공

이미지 확대 바다기찻길의 모습. 서귀포시 제공 닫기 이미지 확대 보기 바다기찻길의 모습. 서귀포시 제공

이미지 확대 서귀포시 대정읍 일과리 ‘바다기찻길’ 전경. 서귀포시 제공 닫기 이미지 확대 보기 서귀포시 대정읍 일과리 ‘바다기찻길’ 전경. 서귀포시 제공

“물때를 잘 맞춰 도착해서 그런지 바닷물이 빠지면서 기찻길이 생기네요.”고령 해녀들이 잡은 해산물을 옮기는 수레길인 일명 ‘바다기찻길’이 SNS를 통해 확산되면서 관광명소로 뜨고 있다.서귀포시는 고령 해녀들의 조업환경 개선을 위해 추진한 서귀포 대정읍 일과리 어장진입로 정비사업이 최근 새로운 관광명소로 주목받고 있다고 24일 밝혔다.실제 기차가 다니는 선로가 아니며, 해녀들이 해산물·장비를 옮기던 수레길이다. 이 사업은 해녀 고령화로 인한 어획물 운반 과정의 안전사고를 예방하고 노동 부담을 덜기 위해 추진됐다. 시는 지난해 어장진입로에 소라 등 어획물을 옮길 수 있는 운반 레일(소라운반기)을 설치해 해녀들이 해상에서 채취한 수산물을 해녀공동작업장까지 보다 안전하고 편리하게 운반할 수 있도록 했다.특히 바다를 따라 길게 뻗은 레일의 모습이 마치 기찻길을 연상시키면서, 관광객과 사진 애호가들 사이에서 ‘바다기찻길’이라는 이름으로 알려지며 관심을 끌고 있다.푸른 바다와 어우러진 독특한 풍경이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산되면서 자연스럽게 관광자원으로 재조명되고 있는 것이다. 실제로 인스타그램 등에서는 ‘바다기찻길’을 검색하면 해당 장소를 배경으로 한 사진과 영상이 다수 공유되고 있다.해당 시설은 본래 무거운 소라를 직접 들고 이동해야 했던 고령 해녀들의 신체적 부담을 줄이고, 미끄러운 해안 지형에서 발생할 수 있는 안전사고를 예방하기 위한 실용적 목적에서 조성됐다. 그러나 인위적인 관광시설이 아닌, 해녀들의 실제 삶과 노동 현장에서 비롯된 공간이라는 점에서 의미 있는 명소로 뜨고 있다.시는 이번 사례가 주민 소득 증대와 지역 이미지 제고에도 긍정적인 효과를 가져올 것으로 기대하고 있다.부종해 서귀포시 해양수산과장은 “해녀들의 작업 여건을 개선하기 위한 정책이 예상치 못한 관광 효과로까지 이어진 좋은 사례”라며 “앞으로도 해녀 고령화를 고려한 실질적인 지원을 강화하고, 해녀 문화 보존과 지역 활성화를 함께 도모해 나가겠다”고 말했다.다만 해당 공간은 해녀들의 실제 조업 현장인 만큼, 서귀포시는 방문객들에게 안전사고 예방과 원활한 작업을 위해 각별한 주의와 배려를 당부했다.