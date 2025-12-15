천안 도솔문화공원 탈바꿈…‘도시숲·크리에이터 존’ 등

방금 들어온 뉴스

천안 도솔문화공원 탈바꿈…‘도시숲·크리에이터 존’ 등

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-12-15 11:06
수정 2025-12-15 11:06
천안시, 산림청·국토부 국비 공모 선정
“도심 속 휴식·소통·문화 공간 재탄생”
천안 ‘도솔문화공원’. 천안시 제공
천안 ‘도솔문화공원’. 천안시 제공


충남 천안시 관문에 있지만 활용도가 낮았던 ‘도솔 공원’이 10여년 만에 도심 속 휴식과 문화가 공존하는 ‘도솔문화공원’으로 탈바꿈한다.

15일 천안시에 따르면 도솔문화공원에 시민이 휴식과 여가를 누릴 수 있도록 ‘기후대응도시숲’과 ‘크리에이터 허브존’을 조성한다.

기후대응도시숲은 산림청 주관 국비지원 공모사업으로, 30억원을 들여 도솔문화공원 잔디광장 등 쾌적한 공원녹지 서비스를 제공한다.

천안 도솔문화공원에 조성 예정인 크리에이터 허브존 구상안. 천안시 제공
천안 도솔문화공원에 조성 예정인 크리에이터 허브존 구상안. 천안시 제공


도시숲이 조성되면 연간 20.7t의 이산화탄소(CO2) 흡수원을 확보하고 도시 열섬·폭염 완화, 미세먼지차단 등의 효과를 볼 수 있다.

국토교통부 주관 국비지원 공모사업으로 추진하는 크리에이터 허브존은 국비 15억원을 투입한다.

크리에이터 허브존은 스타트업·소상공인·개인 창작자 등 지역 크리에이터를 위한 전시·홍보·공연 기능 등을 갖춘 디지털 기반 스마트 공간 플랫폼이다. 캔버스 스테이지와 XR팝업스토어 등이 조성된다.

윤석훈 공원녹지사업본부장은 “여러 사유로 활용도가 낮았던 도솔문화공원이 도심 속 휴식과 소통의 문화 공간으로 거듭날 것”이라며 “다양한 연령층 시민에게 사랑을 받는 문화공간으로 조성하기 위해 행정력을 집중할 것”이라고 말했다.
천안 이종익 기자
