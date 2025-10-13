‘겨울나기 왔어요’ 서산 천수만, 겨울 철새 도래 장관

이미지 확대 지난 12일 충남 서산 천수만 일원에서 관찰된 겨울 철새. 서산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 12일 충남 서산 천수만 일원에서 관찰된 겨울 철새. 서산시 제공

충남 서산시 천수만에 본격적인 겨울 철새 도래가 시작됐다. 서산시는 오는 11월 1일과 2일 열리는 ‘제14회 아시아 조류박람회’의 성공 개최를 기대하고 있다.13일 시에 따르면 천수만에서 9월 말부터 기러기류가 첫 관찰 이후 추석 연휴 후 3만여 개체로 증가했다.기러기류는 간월호 상류 모래톱을 비롯해 수확이 끝난 농경지에서 많은 수가 집단으로 관찰된다.흰뺨검둥오리 등 천수만에서 관찰되는 오리류 수도 증가추세다. 오리류는 서산버드랜드 생태습지와 물이 고인 농경지 등에서 발견되고 있다.시는 본격적인 철새 도래가 이뤄지는 만큼, 이번 조류박람회가 천수만 생태적 가치를 국내외 방문객에게 알리며 성공적 개최를 전망한다.아시아 조류박람회는 2010년 필리핀 다바오 시티에서 처음 개최 후, 매년 열리고 있는 아시아 최대 조류 행사다.천수만 일원에서 개최되는 제14회 아시아 조류박람회는 ‘인간과 야생조류의 공존’을 주제로 열린다.심영복 서산버드랜드사업소장은 “박람회 이후에도 철새서식지 보호를 위한 다양한 활동을 지속 추진하겠다”고 말했다.