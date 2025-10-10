“고병원성 AI 막아라” 천안시 등 충남 시군 특별방역

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“고병원성 AI 막아라” 천안시 등 충남 시군 특별방역

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-10-10 11:00
수정 2025-10-10 11:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
충남 천안시가 풍세용정 산란계밀집단지에 특별 방역 초소를 운영 중이다. 시 제공
충남 천안시가 풍세용정 산란계밀집단지에 특별 방역 초소를 운영 중이다. 시 제공


천안시 등 충남 시군들이 고병원성 조류인플루엔자(AI) 차단을 위해 내년 2월까지 특별방역 대책에 나섰다.

10일 천안시에 따르면 최근 경기 파주 토종닭 농가에서 AI 발생에 따라 지난달 26일부터 24시간 방역 대책상황실을 운영 중이다.

천안시는 위험 요인 차단을 위해 종사자와 축산차량·장비 이동 등을 금지하는 내용의 행정명령을 1100여곳에 발송했다.

천안시를 포함해 충남 시군에 행정명령이 발송된 곳은 축산 관련 종사자를 대상으로 8350여곳이다.

행정명령 내용은 △축산차량과 종사자 철새도래지 출입 금지 △축산차량 가금농장·축산시설 방문 전 거점소독 시설 방문 △시도 간 가금류 분뇨차량 이동 제한 △동일 법인 소유 가금농장 간 축산 도구 및 기자재 공용 사용 금지 △가금농장 방사사육 금지 등 11종이다.

이미지 확대
충남 천안시가 목천거점소독시설에서 차량을 소독하고 있다. 시 제공
충남 천안시가 목천거점소독시설에서 차량을 소독하고 있다. 시 제공


행정명령 발령에 따라 천안시는 타 시도 입도객과 반입 차량에 대한 강화된 방역 조치를 펼치고 있다.

가금류 입식과 출하 검사도 강화한다. 가금 입·출하 시 행정기관에 사전 신고로 실시간 사육현황을 파악하고 재입식 전 휴지기간 출하 및 이동 전 AI 검사 후 이동승인서 발급으로 질병을 사전에 검출한다.

천안시 관계자는 “앞으로도 AI가 발생하지 않도록 농가 예찰을 강화하고 일제 소독 실시 홍보, 지도·점검을 실시하는 등 총력을 다하겠다”고 말했다.

지난 겨울 고병원성 AI는 전국적으로 26개 시군에서 총 47건이 발생했다.

충남에서 발생 건수는 2024년 11월 서산을 시작으로 청양, 당진, 아산, 천안에서 모두 9건의 고병원성 AI가 발생했다.
천안 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로