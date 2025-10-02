추석 연휴 내내 구름 낀 흐린 날씨…낮 기온 30도 가까이 치솟아

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
기상청에서 발표한 추석 연휴 기간 날씨. 기상청 제공
이번 추석 연휴는 구름이 많고 흐린 우중충한 날씨가 이어지겠다. 낮과 밤 기온 차가 10도 이상 나면서 아침과 밤에는 ‘가을’을 느끼겠지만, 낮엔 아직 ‘여름’인 듯한 날씨가 예상된다.
기상청에 따르면 추석 연휴 기간이 포함된 2~9일 아침 최저기온은 14~24도, 낮 최고기온은 21~29도로 예보됐다. 최저기온은 평년보다 5~8도 정도 높고, 최고기온은 2~7도 정도 높다.
본격적인 추석 연휴가 시작되는 2~4일은 남부지방을 중심으로 많은 비가 예보됐다. 남해상을 지나는 저기압의 영향을 받아 2일 밤 전남·제주, 3일 새벽 충청권·남부지방·제주·강원 영동에 비가 내리겠다.
특히 제주·남해안에는 강한 바람을 동반한 많은 비가 내릴 것으로 예상된다. 기상청 관계자는 “많은 비가 내리는 남부와 제주에서는 귀성길 교통안전에 유의해야 한다”며 “제주에 오가는 항공과 선박 운항에도 차질이 생길 수 있다”고 말했다.
연휴 중반인 5~6일은 중부지방 중심으로 약한 비가 내릴 전망이다. 우리나라 북쪽을 지나는 기압골의 영향을 받아 5일 오후부터 추석 당일인 6일 오전까지 수도권과 강원을 중심으로 비가 오는 곳이 있겠다.
강원 영동 등 우리나라 동쪽 지역은 동쪽에서 불어오는 바람에 의한 하층운과 서쪽에서 들어온 상층운이 겹겹이 쌓여 보름달을 보긴 어려울 것으로 예상된다.
연휴 후반인 7~9일에도 흐린 날씨가 이어지겠다. 열대저기압이 발생할 가능성으로 날씨 변동성이 크겠지만, 남부지방은 7일부터 고기압 가장자리에 들면서 구름이 많겠고, 중부지방은 북한 북쪽을 지나는 기압골의 영향으로 흐린 날씨가 예상된다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지