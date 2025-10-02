추석 연휴 내내 구름 낀 흐린 날씨…낮 기온 30도 가까이 치솟아

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

추석 연휴 내내 구름 낀 흐린 날씨…낮 기온 30도 가까이 치솟아

송현주 기자
송현주 기자
입력 2025-10-03 08:00
수정 2025-10-03 08:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
기상청에서 발표한 추석 연휴 기간 날씨. 기상청 제공
기상청에서 발표한 추석 연휴 기간 날씨. 기상청 제공


이번 추석 연휴는 구름이 많고 흐린 우중충한 날씨가 이어지겠다. 낮과 밤 기온 차가 10도 이상 나면서 아침과 밤에는 ‘가을’을 느끼겠지만, 낮엔 아직 ‘여름’인 듯한 날씨가 예상된다.

기상청에 따르면 추석 연휴 기간이 포함된 2~9일 아침 최저기온은 14~24도, 낮 최고기온은 21~29도로 예보됐다. 최저기온은 평년보다 5~8도 정도 높고, 최고기온은 2~7도 정도 높다.

본격적인 추석 연휴가 시작되는 2~4일은 남부지방을 중심으로 많은 비가 예보됐다. 남해상을 지나는 저기압의 영향을 받아 2일 밤 전남·제주, 3일 새벽 충청권·남부지방·제주·강원 영동에 비가 내리겠다.

특히 제주·남해안에는 강한 바람을 동반한 많은 비가 내릴 것으로 예상된다. 기상청 관계자는 “많은 비가 내리는 남부와 제주에서는 귀성길 교통안전에 유의해야 한다”며 “제주에 오가는 항공과 선박 운항에도 차질이 생길 수 있다”고 말했다.

연휴 중반인 5~6일은 중부지방 중심으로 약한 비가 내릴 전망이다. 우리나라 북쪽을 지나는 기압골의 영향을 받아 5일 오후부터 추석 당일인 6일 오전까지 수도권과 강원을 중심으로 비가 오는 곳이 있겠다.

강원 영동 등 우리나라 동쪽 지역은 동쪽에서 불어오는 바람에 의한 하층운과 서쪽에서 들어온 상층운이 겹겹이 쌓여 보름달을 보긴 어려울 것으로 예상된다.

연휴 후반인 7~9일에도 흐린 날씨가 이어지겠다. 열대저기압이 발생할 가능성으로 날씨 변동성이 크겠지만, 남부지방은 7일부터 고기압 가장자리에 들면서 구름이 많겠고, 중부지방은 북한 북쪽을 지나는 기압골의 영향으로 흐린 날씨가 예상된다.
송현주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로