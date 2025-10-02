추석 연휴 내내 구름 낀 흐린 날씨…낮 기온 30도 가까이 치솟아

이미지 확대 기상청에서 발표한 추석 연휴 기간 날씨. 기상청 제공 닫기 이미지 확대 보기 기상청에서 발표한 추석 연휴 기간 날씨. 기상청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이번 추석 연휴는 구름이 많고 흐린 우중충한 날씨가 이어지겠다. 낮과 밤 기온 차가 10도 이상 나면서 아침과 밤에는 ‘가을’을 느끼겠지만, 낮엔 아직 ‘여름’인 듯한 날씨가 예상된다.기상청에 따르면 추석 연휴 기간이 포함된 2~9일 아침 최저기온은 14~24도, 낮 최고기온은 21~29도로 예보됐다. 최저기온은 평년보다 5~8도 정도 높고, 최고기온은 2~7도 정도 높다.본격적인 추석 연휴가 시작되는 2~4일은 남부지방을 중심으로 많은 비가 예보됐다. 남해상을 지나는 저기압의 영향을 받아 2일 밤 전남·제주, 3일 새벽 충청권·남부지방·제주·강원 영동에 비가 내리겠다.특히 제주·남해안에는 강한 바람을 동반한 많은 비가 내릴 것으로 예상된다. 기상청 관계자는 “많은 비가 내리는 남부와 제주에서는 귀성길 교통안전에 유의해야 한다”며 “제주에 오가는 항공과 선박 운항에도 차질이 생길 수 있다”고 말했다.연휴 중반인 5~6일은 중부지방 중심으로 약한 비가 내릴 전망이다. 우리나라 북쪽을 지나는 기압골의 영향을 받아 5일 오후부터 추석 당일인 6일 오전까지 수도권과 강원을 중심으로 비가 오는 곳이 있겠다.강원 영동 등 우리나라 동쪽 지역은 동쪽에서 불어오는 바람에 의한 하층운과 서쪽에서 들어온 상층운이 겹겹이 쌓여 보름달을 보긴 어려울 것으로 예상된다.연휴 후반인 7~9일에도 흐린 날씨가 이어지겠다. 열대저기압이 발생할 가능성으로 날씨 변동성이 크겠지만, 남부지방은 7일부터 고기압 가장자리에 들면서 구름이 많겠고, 중부지방은 북한 북쪽을 지나는 기압골의 영향으로 흐린 날씨가 예상된다.