사회 환경 [포토] ‘가을 정취 물씬’… 무르익은 핑크뮬리 입력 2025-10-01 10:35 수정 2025-10-01 10:37 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/enviroment/2025/10/01/20251001500052 URL 복사 댓글 0 1일 전국 대부분 지역이 대체로 맑은 가운데 일교차가 큰 날씨를 보이겠다.일교차는 10도 안팎으로 크게 나겠으며, 전국적으로 짙은 안개가 끼면서 가시거리가 200m 미만으로 짧아지는 곳이 많겠다.사진은 1일 오전 제주 서귀포시 남원읍 휴애리 자연생활공원을 찾은 관광객이 핑크뮬리 정원에서 가을을 만끽하고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지