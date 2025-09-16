비 그친 제주도 주택가에 ‘독버섯’이 쑤욱…“먹지 마세요”

제주시 주택가 공원에 ‘흰갈대버섯’

비 온 뒤 자라나…복통·오한 등 유발

이미지 확대 제주도 제주시 노형동의 한 공원에 ‘흰갈대버섯’이 자라난 모습. 자료 : JIBS·SBS 닫기 이미지 확대 보기 제주도 제주시 노형동의 한 공원에 ‘흰갈대버섯’이 자라난 모습. 자료 : JIBS·SBS

이미지 확대 제주도 제주시 노형동의 한 공원에 ‘흰갈대버섯’이 자라난 모습. 자료 : JIBS·SBS 닫기 이미지 확대 보기 제주도 제주시 노형동의 한 공원에 ‘흰갈대버섯’이 자라난 모습. 자료 : JIBS·SBS

이미지 확대 기록적인 폭우가 휩쓸고 간 대만 남부 가오슝 시내 한복판에 정체 불명의 버섯들이 모습을 드러냈다. 자료 : 페이스북 닫기 이미지 확대 보기 기록적인 폭우가 휩쓸고 간 대만 남부 가오슝 시내 한복판에 정체 불명의 버섯들이 모습을 드러냈다. 자료 : 페이스북

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

여름철 폭우가 잦아지는 가운데 비가 온 뒤 도심 곳곳에 자라나는 버섯을 함부로 채취해 먹을 경우 건강을 위협할 수 있어 주의가 필요하다.16일 JIBS에 따르면 최근 제주도 제주시 노형동의 한 공원에 정체불명의 흰색 버섯 수십 개체가 발견됐다.이 버섯은 ‘흰갈대버섯’으로, 길이는 10㎝ 안팎에 갓(균모)이 완전히 펴지지 않은 상태였다. 공원의 다른 한켠에서는 막 자라나는 흰갈대버섯 한 무더기도 발견됐다.버섯이 발견된 공원은 아파트 1300여세대와 고등학교, 관공서 등으로 둘러싸인 주택가로, 공원 입구의 잔디밭에 자라나 시민들의 눈에 쉽게 띄었다.환경부 국립생물자원관에 따르면 주름버섯과에 속하는 흰갈대버섯은 봄에서 가을까지 자라나며, 갓의 가운데 부분을 제외하고 불규칙하게 갈라지는 형태를 띈다.섭취할 경우 위장관을 자극하는 중독 증상이 타나나는데, 설사와 구토, 복통, 탈수 증상으로 시작해 현기증과 오한 등을 겪을 수 있다. 식용 버섯인 큰갓버섯과 비슷한 생김새여서 흰갈대버섯을 채취해 먹은 뒤 중독 증상을 일으키는 사례가 종종 보고된다.전문가들은 폭우가 내린 뒤 흰갈대버섯이 자라난 것으로 추정하는 한편, 큰갓버섯과 한데 섞여 자라는 경우가 많아 조심해야 한다고 강조했다.주택가나 도심 한복판에 폭우가 내린 뒤 이같은 버섯이 자라는 사례는 종종 발생한다. 앞서 지난 8월 대만 남부 가오슝에서도 2주에 걸쳐 폭우가 내린 뒤 도심 한복판에 흰갈대버섯이 자라났다.이들 버섯은 크게 자란 개체의 경우 갓의 크기가 성인의 손바닥과 비슷했다. 시민들이 버섯의 사진을 SNS에 공유하면서 버섯이 자라난 장소는 사진 명소로 떠오르기도 했다.이에 가오슝시는 “버섯을 발견하더라도 마음대로 채취해 식용으로 사용하지 말라”면서 “당국에 신고하면 관련 부처가 처리할 것”이라고 밝혔다.