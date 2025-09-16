“건설 산업은 녹색 전환의 핵심… 전 세계 목재 아파트 빠르게 확산할 것”

힐렌그렌 ‘스웨덴 우드 시티’ 비즈니스 개발 책임자 인터뷰

호칸 힐렌그렌 스웨덴 알티리움 융베리사 프로젝트 비즈니스 개발 책임자 닫기 이미지 확대 보기 호칸 힐렌그렌 스웨덴 알티리움 융베리사 프로젝트 비즈니스 개발 책임자

2025-09-16

“스웨덴에서 목재 아파트 건설은 빠르게 확대, 확산할 것입니다.”스웨덴 시클라에 세계 최대 규모의 목조 도시를 건설 중인 알티리움 융베리사 호칸 힐렌그렌﻿ 프로젝트 비즈니스 개발 책임자는 지난 4일(현지시간) 서울신문과의 인터뷰에서 “건설업체들이 탄소 저감을 위한 대형 목조 건축에 눈을 돌리고 있다”며 이같이 말했다. 그는 ‘우드 시티’는 지속 가능한 도시 개발의 새로운 모델이라고 소개했다.힐렌그렌은 “전 세계 탄소 배출량의 40%를 차지하는 건설 산업은 녹색 전환의 핵심”이라며 “스웨덴은 목조 건축물이 지속 가능성 요건을 갖추면 금융권 등에서 다양한 인센티브를 제공받을 수 있다”고 말했다.우드 시티의 아파트는 최대 6층, 상가와 사무 시설은 최대 16층으로 건설한다. 주변 건축물과 조화를 이루는 동시에 경제성을 확보하기 위한 설계다. 목재는 화재에 약하다고 인식돼 왔다. 방화 목재와 구조재 가공 기술 발달 등으로 보완할 수 있었지만 안전을 우선했다는 설명이다.그는 “우드 시티는 스웨덴에서 생산된 목재를 사용하는 등 자재부터 운송까지 탄소 배출과 에너지 사용을 줄이고 태양·지열 에너지로 100% 냉난방을 충당하게 된다”며 “대규모 개발과 사업이 종료되는 2035년의 탄소 배출량을 2021년 수준으로 유지하는 탄소 배출 ‘제로’를 목표로 한다”고 말했다.주거 시설은 지하를 제외한 천장과 바닥·벽에는 교차 적층 목재(CLT)를, 바닥 슬래브·계단 등에는 집성재(글루램) 등 공학 목재를 사용한다. 고층으로 건축되는 사무용 건물에는 안전성 강화를 위해 층과 층 사이에 콘크리트 등 보완재가 들어가는데, 그린 콘크리트를 사용해 탄소 배출을 줄인다는 계획이다.힐렌그렌은 “목조 건물은 콘크리트와 비교해 15% 이상 건축비가 더 들지만 빠르고 조용한 건축이 가능하며 다양한 형태의 디자인과 재활용이 쉬워 비용 부담을 상쇄할 수 있다”면서 “우드 시티는 탄소 중립과 에너지 자립, 목재의 산업화, 도시 이미지 개선의 상징성이 있다”고 강조했다.