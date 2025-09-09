정부, 2035년 NDC ‘40% 중후반~67%’ 검토

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

정부, 2035년 NDC ‘40% 중후반~67%’ 검토

유승혁 기자
유승혁 기자
입력 2025-09-08 18:02
수정 2025-09-08 18:27
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

11월 유엔기후협약에 제출할 계획
유상할당 비율 2030년 50%로 높여
발전사 배출권 비용 부담도 5배로

정부가 2035년 국가 온실가스 감축목표(NDC)와 관련해 2018년 대비 40% 중후반에서 최대 67%까지 줄이는 4가지 방안을 8일 제시했다. 환경부는 이날 국회 기후위기 특별위원회에 이런 내용을 보고했다.

환경부가 고려하고 있는 감축 수준은 ▲40% 중후반(산업계 요구) ▲53% (2018~2050년 연평균 감축 기준) ▲61%(국제사회 권고) ▲67%(시민사회 권고) 등 4가지다. 이달 중 정부안을 마련하고 사회적 논의를 거쳐 11월 유엔기후변화협약(UNFCCC)에 제출할 계획이다.

아울러 정부는 발전 부문의 배출권거래제 유상할당 비율을 현재 10%에서 2030년 50%로 단계적으로 높이기로 했다. 현재 발전사들은 탄소 배출 허용량의 10%는 정부에 돈을 주고 구매(유상할당)하고, 90%는 무상으로 받고 있다.

유상할당 비율이 50%로 오르면 발전사의 비용 부담도 5배로 늘어난다. 공공 발전 5개사(남동·남부·동서·서부·중부발전)가 부담하는 배출권 비용은 현재 연 1300억원 수준에서 연 6600억원까지 증가할 전망이다. 5개사가 2023년 배출한 온실가스 1억 4613만t에 거래 가격(t당 9100원)을 적용한 금액이다. 발전사당 약 1000억원씩 추가 부담하는 것이다.

세종 유승혁 기자
2025-09-09 10면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로