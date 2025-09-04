[포토] 극한 가뭄 강릉, ‘찔끔’ 내린 비

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

강릉지역이 극심한 가뭄을 겪는 가운데 강릉을 제외한 지역에만 빗줄기가 쏟아지는 일이 반복되면서 강릉시민들 속이 타들어 가고 있다.4일 강원지방기상청에 따르면 이날 0시부터 오전 10시까지 내린 비의 양은 홍천 47.9㎜, 춘천 29.2㎜, 고성 간성 21㎜, 속초 9㎜, 경포 4.0㎜, 주문진 2.0㎜, 연곡 1.5㎜ 북강릉 1.3㎜, 강릉 0.8㎜ 등이다.기압골 영향으로 춘천과 홍천 등 내륙·산지 일부 지역에는 아침부터 시간당 10㎜ 안팎의 빗줄기가 쏟아지고, 동풍 영향으로 속초와 고성 등 북부 동해안에는 시간당 3㎜ 안팎의 비가 내리고 있다.강릉에도 빗방울이 떨어지고 있으나 강수량은 5㎜ 미만에 그칠 것으로 예상된다. 다른 지역에는 제법 많은 비가 내림에도 강릉만 유독 비가 내리지 않는 원인은 지형적인 특성에서 찾을 수 있다.강릉지역 5만 3485가구(87%)에 생활용수를 홍제정수장을 거쳐 공급하는 오봉저수지 저수율은 이날 오전 10시 현재 전날보다 0.3%포인트 더 떨어진 13.5%를 기록했다. 반면 수도권과 춘천시민의 식수원인 소양강댐은 66.3%로 많은 양의 물을 모아두고 있다.지난달 30일 이재명 대통령의 방문 당시 “9월엔 비가 올 것이라고 굳게 믿고 있다”고 했던 김홍규 강릉시장의 바람과 달리 비가 내리지 않을 경우 오봉저수지 물이 바닥나는 건 시간문제다.현재 오봉저수지 저수량은 193만t으로, 하루 평균 생활용수 사용량이 8만 5000t임을 고려하면 3주가량 버틸 수 있다.사진은 맨바닥을 드러낸 저수지 상류에서 트럭들이 물길을 내는 작업을 하는 가운데, 한 강릉시민이 맨바닥을 드러낸 저수지를 바라보고 있다.