경북도, 소나무재선충병 차단 총력…민·관 방제 협력 구축

경북도가 소나무재선충병 확산 차단을 위해 방제 협력체계를 강화한다.22일 경북도는 ‘2025 경상북도 소나무재선충병 방제 지역협의회’를 열고, 정부·지자체·관계기관 간 협력체계를 고도화해 실효성 있는 공동 방제 시스템을 구축하기로 했다고 밝혔다.협의회에는 산림청을 비롯해 도내 21개 시군, 산림조합, 국립공원공단, 한국전력, 한국도로공사 등 관계기관이 참석했다.도는 재선충병의 조기 발견과 효과적인 대응을 위해 고위험 지역을 중심으로 헬기(광역), 드론(비가시권), 지상(근거리) 3중 예찰을 병행하고 있다. 수집된 정보를 바탕으로 하반기 방제계획을 수립할 예정이다.지난해 9월부터 올해 5월까지 도는 소나무 137만 본을 방제했다. 이는 전국 전체 방제량(261만 본)의 절반 이상으로 전국 최다 실적이다.또한 도는 9월 중 ‘소나무재선충병 방제전략 수립 용역’ 최종 결과가 나오면 수종전환·강도간벌 확대, 교차점검의 정례화, 맞춤형 컨설팅 등 현장 중심의 실효성 있는 방제사업을 전개할 방침이다.조현애 산림자원국장은 “소나무재선충병은 단순한 병해충이 아니라 산림 생태계는 물론 산촌 경제를 위협하는 심각한 산림재난”이라며 “정부, 지자체, 관계기관이 함께하는 선제적이고 체계적인 방제 시스템을 더 강화할 것”이라고 말했다.