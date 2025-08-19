새정부에선 중단될까…환경단체, 동해안서 핵오염수 방류 중단 한목소리

이미지 확대 19일 경북 포항 송도해수욕장에서 열린 일본 원전 오염수 방류 반대 퍼포먼스. 포항환경운동연합 제공 닫기 이미지 확대 보기 19일 경북 포항 송도해수욕장에서 열린 일본 원전 오염수 방류 반대 퍼포먼스. 포항환경운동연합 제공

동해안지역 환경단체들이 일본 원전 오염수 방류 2년을 앞두고 중단 촉구 캠페인을 벌이고 있다.19일 포항환경운동연합은 경북 포항 송도해수욕장에서 기자회견을 열고 “국민 안전을 위해 후쿠시마 오염수 해양 투기를 중단하라”고 목소리를 높였다.오는 24일이면 일본 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수 해양 방류가 시작된 지 만 2년이 된다.이들은 “오늘도 약 410t의 후쿠시마 핵폐수가 태평양으로 버려지고 있다”며 “2023년부터 2년 동안 매번 7800t씩 14번째 해양투기가 진행되고 있고 앞으로도 계속될 것”이라고 주장했다.오는 23~24일 이재명 대통령이 일본을 방문해 이시바 시게루 총리와 정상회담 및 만찬을 앞두고 있어 명확한 입장을 밝혀야 한다고 요구했다.포항환경운동연합은 “최근 방한한 고이즈미 신지로 일본 농림상이 일본산 수산물 수입 규제 철폐를 요구했다”며 “외교부와 농림축산식품부 등 관계 당국은 후쿠시마 핵폐수 해양투기가 계속되는 한 일본 수산물 수입 재개는 없다는 입장을 분명히 해야 한다”고 했다.또한 “이재명 대통령은 야당 시절 핵폐수 방류를 강경하게 반대했던 만큼 정상회담에서도 관련 입장을 분명히 밝혀야 한다”며 “우리나라 뿐만 아니라 지구촌 모두의 안전을 위해 나서야 할 것”이라고 덧붙였다.이들 단체는 전날 속초에서 처음 관련 입장을 밝힌 뒤 포항, 울산, 부산 등 동해안지역 지자체에서 관련 입장 발표를 진행한다. 이 밖에도 대통령실 앞 기자회견 및 방일 활동 등을 실시할 계획이다.