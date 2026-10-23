경기도교육청, 교육과정 연계 ‘참여·체험 중심 통일교육’으로 평화·통일 공감대 형성

세줄 요약 경기도교육청 미래통일교육센터가 파주 접경 지역의 특성을 살려 학교 교육과정과 연계한 통일교육을 운영했다. 전시실 활동, 참여형 체험, 지역연계 학습장 등으로 분단의 역사와 남북 관계를 이해하고 평화·통일 공감대를 넓혔다. 교육과정 연계 참여·체험형 통일교육 운영

파주 미래통일교육센터, 접경지 특성 활용

전시실·보드게임·지역연계 학습장 구성

이미지 확대 경기도교육청 미래통일교육센터 전경. 경기도교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 경기도교육청 미래통일교육센터 전경. 경기도교육청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도교육청이 학교 교육과정과 연계한 참여·체험 중심의 통일교육을 운영하며, 통일인식 확산과 평화·통일 공감대를 형성하고 있다.경기도교육청 미래통일교육센터(파주 적성면)는 접경 지역의 지리적·역사적 특성을 활용해 학생들이 분단의 현실을 이해하고 평화와 통일의 가치를 체험할 수 있도록 다양한 교육활동을 제공하고 있다.학생 통일교육은 센터 전시실 활동, 참여형 통일교육+, 지역연계 통일교육학습장을 포함한 세 가지 영역 활동으로 운영 중이다.‘센터 전시실 활동’은 교육과정과 연계한 세계시민학교, 한반도통일연구소, 통일미래전망대 전시실에서 분단의 역사와 남북 관계 이해, 세계시민교육 등이 진행된다.‘참여형 통일교육+’은 통일 보드게임, 북한 음식 만들기, 통일 굿즈 제작 등 학생들의 흥미와 발달 수준을 고려한 참여형 활동이다.‘지역연계 통일교육학습장’은 파주·연천 접경 지역의 평화통일 관련 유관기관과 협력 활동을 통해 각 현장에서 분단과 평화의 의미를 살펴볼 수 있다.다음 달 말까지 운영되는 학생 통일교육은 도내 초․중․고 및 특수학교, 각종학교 학급(동아리) 단위로 학기 시작 전 신청받아 선정했다. 각 참여 학급이 교육과정과 학생의 특성에 따라 활동 주제와 통일교육학습장을 직접 선택할 수 있도록 구성해 학교 맞춤형 통일교육을 지원한다.도교육청은 학교 현장체험학습 부담을 덜어주기 위해 원스톱 행정지원으로 전세버스, 중식, 지역연계 통일교육학습장 예약·체험비, 강사배정․강사료집행 등을 센터에서 처리한다.