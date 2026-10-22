특수교사 절반 “작년보다 교권 침해 심해”…65%는 혼자 참는다

전교조, 전국 특수교사 1568명 실태조사

일반학교 분리 조치 학생 담당 88.1% 특수교사

학급당 학생 수 감축·정규교원 확충 등 요구

이미지 확대 5일 오전 인천시교육청 앞에서 인천장애인교육권연대를 비롯한 장애인단체가 기자회견을 열고 초등학교 특수교사 사망 사건에 대한 진상 규명을 촉구하고 있다. [연합뉴스] 닫기 이미지 확대 보기 5일 오전 인천시교육청 앞에서 인천장애인교육권연대를 비롯한 장애인단체가 기자회견을 열고 초등학교 특수교사 사망 사건에 대한 진상 규명을 촉구하고 있다. [연합뉴스]

세줄 요약 전교조 조사에서 특수교사 절반은 지난해보다 교권 침해가 심해졌다고 답했다. 침해 뒤에도 64.7%는 동료나 관리자가 알아도 혼자 참고 넘겼고, 교권보호위에 회부돼 공식 인정받은 비율은 9.5%에 그쳤다. 악성 민원과 보복성 신고에 대한 두려움이 대응을 막는 배경으로 지적됐다. 특수교사 절반, 작년보다 교권 침해 심화 인식

침해 뒤 64.7% 혼자 참고 넘긴 현실 확인

면책권·보복성 신고 제재 등 대책 요구

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특수교사 절반은 지난해보다 교권 침해가 심해졌다고 느끼는 것으로 나타났다. 교육활동 침해 이후 별다른 조치 없이 혼자 참고 넘긴 경우도 3명 중 2명꼴이었다.전국교직원노동조합 특수교육위원회는 지난달 21일부터 이달 15일까지 전국 특수교사 1568명이 참여한 ‘2026년 전국 특수교사 교육활동 보호 실태조사’ 결과를 22일 발표했다.응답자의 50.2%는 특수교사의 교권이 전년보다 더 침해받고 있다고 답했다. 같은 응답 비율은 2024년 12.5%, 2025년 44.5%에 이어 올해도 높아졌다. 전교조는 제도 개선 논의에도 현장 교사들의 불안감과 고립감이 커지고 있다고 지적했다.특수교사들은 교권 침해 이후 대처에도 소극적인 편이었다. ‘동료나 관리자가 인지했음에도 아무런 조치 없이 혼자 참고 넘어갔다’는 응답이 64.7%에 달했다. 교권보호위원회를 열어 공식적으로 교권 침해를 인정받았다는 응답은 9.5%에 그쳤다.전교조는 학생의 장애 특성이나 보호자의 입장을 이유로 침해 사실을 인정받기 어렵다는 무력감, 악성 민원과 보복성 아동학대 신고에 대한 두려움 등이 소극적 대응의 배경이라고 분석했다.실제 아동학대 신고 협박을 경험했다는 응답은 9.9%였다. 피소·조사 과정에서 겪은 어려움으로는 ‘책임을 회피하려는 학교 관리자에 대한 배신감과 고립감’이 43.7%로 가장 많이 꼽혔다. 대책으로는 ‘아동학대 면책권 신설 및 법제화’(78.8%), ‘악의적·보복성 신고자 제재 규정 마련’(61.5%) 등이 가장 많이 요구됐다.전교조는 개별학생 교육지원 인력과 심리안정실 등 전담 공간을 확보하고, 정규 특수교사 정원을 늘려 과밀학급을 해소해야 한다고 촉구했다. 이 외에도 ▲교육지원청 단위의 ‘보결·순회 전담 특수교사 정원’ 확보 ▲‘아동학대 면책권’ 신설 등을 주장했다.