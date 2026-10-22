약술형 논술 전문 목동씨사이트학원, ‘2027학년도 가천대 논술 파이널 특강’ 개강

세줄 요약 목동씨사이트학원이 2027학년도 가천대 약술형 논술 파이널 특강을 개강했다. 올해 가천대 논술은 45.20대 1의 경쟁률을 기록해 수능 이후 짧은 준비 기간이 합격의 변수로 부상했다. 학원은 EBS 연계 교재와 기출을 분석한 실전 모의고사 20회분을 준비했다. 가천대 논술 45.20대 1 경쟁률 기록

수능 후 10일 집중 대비 필요성 부각

목동씨사이트학원 파이널 특강 개강

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17년째 약술형 논술(구 적성고사)만 강의해 온 목동씨사이트학원이 2027학년도 가천대 논술 대비 파이널 특강을 개강한다고 밝혔다. 올해 가천대 논술전형은 1,036명 모집에 46,828명이 지원해 45.20대 1의 경쟁률을 기록했다. 이는 최근 3년 중 가장 높은 경쟁률이다.이처럼 높은 경쟁률 속에서, 그동안 수능 준비에 집중하느라 논술 대비를 미뤄온 수험생들에게는 수능 이후의 짧은 준비 기간이 적지 않은 부담으로 작용할 수 있다. 그러나 오는 11월 19일(목) 수능 이후 가천대 논술고사 시행일까지 약 10일간의 시간이 남아 있는 만큼, 체계적인 단기 집중 학습을 통해 실전 경쟁력을 끌어올릴 기회는 충분하다는 분석이다.수능 이후에는 가채점 결과를 바탕으로 수능 최저학력기준 충족 가능성을 신속하게 판단하고, 논술고사 일정에 맞춰 학습 계획을 수립하는 것이 중요하다. 가천대 논술은 수능에서 인문·자연계열의 경우 국어·수학·영어·탐구(1) 중 1개 영역 3등급 이내를 충족해야 하며, 일부 모집단위는 별도의 기준이 적용된다.가천대 약술형 논술은 EBS 연계 교재인 수능특강·수능완성과의 연계율이 100%에 가깝다는 점이 가장 큰 특징이다. 다만 수능 이후 처음으로 약술형 논술을 준비하는 수험생이 짧은 기간 내에 방대한 EBS 연계 교재 전 범위를 새롭게 학습하는 것은 현실적으로 쉽지 않다. 따라서 전체 학습 범위를 무작정 반복하기보다는 가천대 특유의 출제 경향을 정밀 분석해 핵심 개념과 주요 빈출 유형을 선별하고, EBS 연계 변형문제를 중심으로 집중적인 실전 훈련을 진행하는 것이 효과적이다.특히 2027학년도 가천대 논술고사는 기존 15문항에서 13문항으로 문항 수가 축소된다. 전체 문항 수가 줄어든 만큼 그에 따른 문제 유형이나 체감 난이도에 미치는 영향을 면밀히 고려해, 정확한 문제 해결 능력과 답안 작성 능력을 갖추는 것이 한층 중요해졌다. 아울러 변경된 문항 구성과 배점 체계에 빠르게 적응하고, 제한된 고사 시간 안에 문제를 정확히 풀어내는 실전 감각도 함께 길러야 한다.이에 목동씨사이트학원은 가천대 논술 가이드북과 모의 논술, 최근 기출문제 등을 종합적으로 분석해 자체 제작한 실전 모의 논술고사 20회분을 준비했다. 단답형인 국어는 제시문에서 정답의 근거가 되는 핵심 내용을 찾아내고 문제의 요구 조건에 맞춰 답을 도출하는 훈련에 중점을 둔다. 서술형인 수학은 수학Ⅰ·수학Ⅱ의 주요 개념을 실제 문항에 적용하고, 풀이 과정에서 필요한 핵심 단계와 수학적 표현을 간결하게 서술하는 연습을 강화한다.특히 약술형 논술은 객관식 수능과 달리 답안을 직접 작성해야 하므로, 정답을 아는 것뿐 아니라 실제 시험에서 요구하는 형식에 맞춰 정확하게 표현하는 능력이 중요하다. 물론 일반 인문 논술이나 수리 논술처럼 첨삭이 필요한 수준까지 긴 서술을 요구하는 것은 아니다.가천대 논술 파이널 특강은 11월 20일(금) 현장 10개 반이 순차 개강하고, 11월 21일(토)부터 실시간 라이브 ZOOM반도 운영한다. 현장 강의와 동일하게 진행하는 ZOOM반은 지방 거주 수험생이나 학원까지 이동하기 어려운 학생들도 전국 어디서나 실시간으로 수강할 수 있도록 마련했다.목동씨사이트학원 관계자는 “약술형 논술은 과거 적성고사에서 발전해 온 전문적인 입시 영역으로, 일반적인 수능 학습이나 전통적인 장문형 논술과는 다른 준비 방식이 필요하다”며 “그럼에도 불구하고 실시 대학 수의 증감이 심한 편이어서 이를 전문적으로 강의하는 곳은 극소수이다. 짧은 기간 학습 효과를 극대화하기 위해서는 제대로 된 전문가와 함께하는 것이 중요하다”고 밝혔다.가천대 논술 파이널 특강의 세부 시간표와 현장 강의 및 실시간 ZOOM반 신청 방법은 목동씨사이트학원 홈페이지 또는 대표전화를 통해 확인할 수 있다.