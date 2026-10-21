양평·여주·이천서 ‘찾아가는 교육감실’ 안민석, “자기주도 학습센터로 교육격차 해소”

세줄 요약 안민석 경기도교육감이 양평·여주·이천에서 ‘찾아가는 교육감실’ 타운홀미팅을 열고 교육격차 해소 방안을 논의했다. 학부모와 학교장 등은 통학 여건 개선, 학교 신설, 체험학습 활성화 등을 요청했고, 안 교육감은 자기주도학습센터와 안심 에듀버스 도입을 제시했다. 양평·여주·이천서 찾아가는 교육감실 개최

교육격차 해소·통학 여건 개선 요구 집중

자기주도학습센터·안심 에듀버스 제시

이미지 확대 안민석 경기도교육감이 20일 양평 이함캠퍼스에서 열린 양평 학부모 타운홀 미팅을 진행하고 있다. 경기도교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 안민석 경기도교육감이 20일 양평 이함캠퍼스에서 열린 양평 학부모 타운홀 미팅을 진행하고 있다. 경기도교육청 제공

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안민석 경기도교육감이 20일 양평·여주·이천에서 ‘찾아가는 교육감실’ 타운홀미팅을 열고, “교육격차 해소를 위해 자기주도 학습센터가 필요하다”고 밝혔다.이날 타운홀미팅은 각 교육지원청 교육장을 비롯해 학부모와 학교장, 경기도의원, 시·군의원 등이 참석한 가운데 양평 이함캠퍼스, 여주 경기관광고등학교, 이천 중리초등학교에서 진행됐다.안 교육감은 폰프리 스쿨, RAS 경기 문예체 교육, 교권 보호, 교육장 공모제 등 민선 6기 경기교육대전환의 주요 정책을 설명하고, 지역별 교육 현안에 대한 의견을 들었다.양평에서는 숙박형 현장체험학습 운영, 학생 배치 및 통학 여건 개선, 도농 간 교육격차 해소 등에 대한 질문이 이어졌고 여주에서는 열악한 대중교통과 통학 여건 개선, 교육격차 해소를 위한 정책, 체험학습 활성화를 위한 교권 보호 방안 등이 논의됐다.이천에서는 학교폭력 예방교육과 갈등 해결, 중리지구 중학교 신설, 중리지구 병설유치원 증설 등 지역 교육 현안에 대한 질문과 답변을 나눴다.세 지역에서 공통으로 제기된 요구는 교육격차 해소와 통학 여건 개선이었다.이에 대해 안 교육감은 “교육격차를 줄이기 위해서는 학습과 진로상담을 함께 지원하는 자기주도학습센터가 필요하다”고 밝혔다.통학 문제에 대해서는 파주시의 ‘파프리카’ 운영 사례를 소개하며 “지자체와 교육청이 ‘벽깨기’를 통해 협력하고, 안심 에듀버스를 도입해 아이들의 통학 여건을 개선해 나가겠다”고 말했다.한편 안 교육감은 21일 안양·과천에서 ‘찾아가는 교육감실’ 타운홀미팅을 이어간다.