백석예술대학교 디자인학부, 투명 디스플레이 전문 기업 MFG와 산학협력 MOU 체결

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백석예술대학교(총장 윤미란) 디자인학부는 투명 디스플레이 전문 기업 MFG(Media Frontier Group, 대표 홍민기)와 차세대 디지털 미디어 디자인 인재 양성을 위한 상호업무협약(MOU)을 체결했다.이번 협약을 통해 양 기관은 ▲산업체 연계 교육 및 교류 ▲투명 디스플레이 특화 콘텐츠 개발을 위한 협력 ▲실무 중심의 산학 교류 추진 ▲산업 트렌드 및 실무 정보 공유 등 4가지 핵심 분야에서 긴밀하게 협력할 예정이다.이번 협약으로 백석예술대학교 디자인학부 학생들은 최신 산업 현장의 생생한 흐름을 반영한 심도 있는 실무 교육을 접하게 되며, 나아가 MFG의 투명 디스플레이 환경에 최적화된 특화 콘텐츠를 직접 기획하고 제작해 볼 수 있는 소중한 기회를 거머쥐게 된다. 이를 바탕으로 학생들은 기존에 머물렀던 단조롭고 평면적인 디자인 작업 방식에서 과감하게 벗어나, 물리적인 공간과 디지털 미디어가 서로 자연스럽게 녹아들며 어우러지는 입체적인 실무 감각을 한층 더 넓게 키워나갈 수 있을 것으로 기대된다.백석예술대학교 디자인학부 최윤영 학부장은 “이번 MFG와의 협력을 통해 우리 학생들이 디자인 산업의 새로운 변화를 자연스럽게 경험하고, 실무 중심의 교류로 현장 감각을 탄탄히 다질 수 있기를 바란다”며 “앞으로 투명 디스플레이라는 새로운 캔버스 위에 학생들의 다양한 아이디어가 펼쳐질 수 있도록 양 기관 간 긴밀한 교류와 공동 발전을 도모하겠다”고 전했다.