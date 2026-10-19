한국기술교육대, 반도체 등 나노 수준 초정밀 분석 ‘전자 현미경’ 도입

세줄 요약 한국기술교육대가 300kV 수차보정 투과전자현미경을 도입해 나노·원자 수준의 초정밀 분석 체계를 갖췄다. 반도체·디스플레이 소재와 박막은 물론 금속, 바이오, 에너지 등 미래 신소재의 내부 미세구조와 불량 원인 규명이 가능해졌다. 공용장비센터의 FIB와 연계한 원스톱 분석으로 연구와 기업 지원도 빨라질 전망이다. 300kV 투과전자현미경 도입, 원자 수준 분석 확보

반도체·디스플레이 등 신소재 정밀 분석 강화

FIB 연계 원스톱 전처리·분석 체계 구축

이미지 확대 한국기술교육대학교가 도입한 나노·원자 수준의 초정밀 미세구조 분석 장비인 ‘수차보정 투과전저현미경(TEM)’. 한국기술교육대 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국기술교육대학교가 도입한 나노·원자 수준의 초정밀 미세구조 분석 장비인 ‘수차보정 투과전저현미경(TEM)’. 한국기술교육대 제공

이미지 확대 첨단 소재 분석 장비인 ‘수차보정 투과전자현미경(TEM)’ 도입 기념식이 열리고 있다. 한국기술교육대 제공 닫기 이미지 확대 보기 첨단 소재 분석 장비인 ‘수차보정 투과전자현미경(TEM)’ 도입 기념식이 열리고 있다. 한국기술교육대 제공

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한국기술교육대학교가 나노·원자 수준의 초정밀 미세구조 분석이 가능한 전자현미경을 도입했다.반도체·디스플레이 등 신소재 정밀 분석 역량을 확충하고 이를 연계한 반도체 후공정 전문 연구 지원 강화를 위해서다.한국기술교육대(총장 유길상)는 19일 산학협력관에서 ‘300㎸ 수차보정 투과전자현미경(Double Cs-TEM)’ 도입 기념식을 개최했다.‘300㎸ 수차보정 투과전자현미경’은 가속전압 300㎸ 전자총에서 방출된 전자가 시료의 원자 구조와 상호작용해 형성하는 회절 및 투과 이미지를 통해 나노미터를 넘어 원자 수준까지 관찰할 수 있다.에너지 분산형 X-선 분광기(EDS)를 탑재해 나노 구조 시료의 정밀 성분 분석과 불량 원인 규명이 가능하다. 반도체·디스플레이 소재와 박막뿐만 아니라 금속, 섬유, 지질, 바이오, 환경, 에너지, 화학 등 미래 신소재 개발에 필수적인 내부 미세구조 분석을 지원한다.대학 측은 공용장비센터 내 기존 집속이온빔(FIB) 장비와 연계한 ‘원스톱(One-Stop) 시료 전처리-초정밀 분석 프로세스’를 구축해, 시료 변질 없이 신속하고 정확한 분석 결과를 제공함으로써 연구 및 기업 지원 속도를 획기적으로 높일 전망이다.장비 구축은 2024년 8월 선정된 산업통상자원부 산업혁신기반구축 고도화 사업의 일환으로 추진됐다. 전체 사업비 94억원(국비 70억원, 민간 대응금 24억원) 중 약 45억원(국비 39억원 등)의 예산이 집중 투입됐다.유길상 총장은 “첨단 300㎸ 수차보정 투과전자현미경이 대학 교육과 연구 역량을 한층 끌어올리고 산업현장에 더 기여할 수 있는 새로운 도약의 발판이 되길 기대한다”고 말했다.