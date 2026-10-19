순천향대 ‘연구 경쟁력’ 입증…세계 상위 2%, 연구자 24건 선정

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

아이스버그골프·서울신문 오픈
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

순천향대 ‘연구 경쟁력’ 입증…세계 상위 2%, 연구자 24건 선정

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-10-19 13:10
수정 2026-10-19 13:10
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 세계 상위 2% 연구자 24건 선정
  • 생애업적 9명·단일연도 15명 포함
  • AI·의학 등 다분야 연구 성과 확인
이미지 확대
순천향대학교 전경. 서울신문DB
순천향대학교 전경. 서울신문DB


순천향대학교(총장 송병국)가 세계 상위 2% 연구자 명단에 생애업적과 단일연도 부문을 합쳐 총 24건의 선정 실적을 기록하며 글로벌 연구 경쟁력을 입증했다.

198일 순천향대에 따르면 글로벌 학술정보 분석기업 엘스비어(Elsevier)와 미국 스탠퍼드대학교 연구진이 발표한 ‘2026 세계 상위 2% 연구자(Top 2% Scientists)’ 명단에 생애업적(Career-long) 부문 9명, 단일연도(Single-year) 부문 15명이 선정됐다.

‘세계 상위 2% 연구자’는 엘스비어의 학술 데이터베이스 스코퍼스(Scopus)를 기반으로 논문 피인용 수, h-index, 공동저자 보정 지표 등을 종합 분석해 선정한다.

이번 선정은 AI·컴퓨터공학을 비롯해 환경보건, 재생의학, 의약공학, 간호학, 임상의학 등 다양한 분야에서 이뤄졌다.

순천향대 관계자는 “대학과 부속병원 소속 연구진이 고르게 이름을 올리면서 순천향대의 폭넓은 연구 역량을 보여줬다”고 말했다.
아산 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 아이스버그골프·서울신문 오픈
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로