‘건학 50년’ 백석문화대, 가족회사와 함께

세줄 요약 백석문화대학교가 백석학원 건학 50주년을 기념해 ‘2026년 가족회사의 밤’을 열고, 인재 양성과 산학협력에 힘써 온 가족회사에 감사의 뜻을 전했다. 행사에는 대학 관계자와 70여 명의 가족회사 관계자가 참석했고, 21개 기관이 발전기금을 기탁하며 새 50년의 협력을 약속했다. 건학 50주년 맞아 가족회사 감사 행사 개최

70여 명 참석, 산학협력 동행과 협력 강화

21개 기관 발전기금 기탁, 새 50년 다짐

이미지 확대 백석학원 건학 50주년 기념 ‘2026년 백석문화대학교 가족회사의 밤’ 행사가 열리고 있다. 백석문화대 제공 닫기 이미지 확대 보기 백석학원 건학 50주년 기념 ‘2026년 백석문화대학교 가족회사의 밤’ 행사가 열리고 있다. 백석문화대 제공

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백석문화대학교(총장 이경직)는 백석학원 건학 50주년 기념 ‘2026년 백석문화대학교 가족회사의 밤’을 개최했다고 18일 밝혔다.이번 행사는 대학과 함께 인재 양성과 산학협력에 힘써 온 가족회사에 감사의 뜻을 전하고, 새로운 50년을 향한 지속적인 협력과 동행을 다지기 위해 마련됐다.행사에는 이경직 총장과 최상철 산학협력본부장 등 대학 관계자와 나은필병원 김종필 대표원장, 사단법인 한국커피협회 최주호 회장, ㈜청원전력개발 유은주 대표와 정재식 대표 등 가족회사 관계자 70여 명이 참석했다.이번 행사에서 나은필병원을 비롯한 21개 기관이 발전기금을 기탁했다.이경직 백석문화대 총장은 “백석학원 50년의 역사에는 언제나 가족회사 여러분의 성원과 동행이 있었다”며 “기탁해 주신 뜻을 학생들 성장과 대학 발전을 위해 귀하게 쓰고, 새로운 50년에도 기업이 신뢰하는 인재를 길러내겠다”고 말했다.