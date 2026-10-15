서울교육청 “여명학교 건립 방향 유지…2029년 3월 이전 목표”

건물 배치 ‘ㄱ자→일자’ 검토에 “사전기획 과정”
“11월 시의회 의결은 당초 확정 일정 아냐”
내년 2월 임시교사 사용 종료…연장 등 협의 계획
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여명학교 현 부지 학교 건립 촉구
7일 서울 중구 서울시의회 앞에서 여명학교 현 부지 학교건립을 지지하는 시민사회 공동행동이 주최한 기자회견에서 참가자들이 옛 염강초등학교 부지 내(內)에 여명학교 교사(校舍) 건립을 촉구하는 구호를 외치고 있다. 연합뉴스
서울시교육청이 옛 염강초등학교 부지에 추진하는 여명학교 교사 건립을 2029년 3월까지 마치는 것을 목표로 행정절차를 마무리하겠다고 밝혔다.
서울시교육청은 15일 설명자료를 내고 “현재 여명학교 교사 건립사업은 건축물의 규모와 배치, 시설 간 동선, 부지 활용의 적정성 등을 구체화하는 사전기획 단계”라고 밝혔다.
교육청은 건축물 배치안을 ‘ㄱ자’에서 ‘ㅡ자’ 형태로 조정하는 안을 검토 중이다. 이에 대해선 “유아교육진흥원과 여명학교의 시설 이용 여건 및 공간 활용의 적정성 등을 종합적으로 고려하기 위한 것”이라며 “건립 사업 자체의 변경이나 추진 중단을 의미하는 것은 아니다”고 설명했다.
주민 설명회 등을 통해 제기된 교통·보행안전·주차 및 생활환경 관련 의견도 함께 검토해 향후 설계 과정에서 반영하겠다는 입장이다. 주민 의견을 수렴하기 위한 협의체 구성도 추진한다.
일부 보도에서 언급된 11월 서울시의회 의결에 대해서도 “당초 확정된 일정이 아니다”고 설명했다. 사전기획, 공공건축심의, 공유재산관리계획 심의·의결 등 행정절차가 순차적으로 이뤄져야 하기 때문에 사전 절차 진행 속도에 따라 시의회 의결 시점이 달라질 수 있다는 것이다.
박무영 서울시의원, 데이터센터로부터 주민 생활환경 지킨다
박무영 의원(더불어민주당, 구로3)은 15일 주거지 인근 데이터센터 건립에 따른 주민 불안을 덜고 생활환경을 보호하기 위해 주거환경 보호를 위한 데이터센터 입지 관련 ‘국토의 계획 및 이용에 관한 법률 및 시행령 개정 촉구 건의안’과 ‘서울시 도시계획 조례 일부개정조례안’을 함께 대표 발의했다. 데이터센터는 냉각설비를 24시간 가동하면서 소음과 열을 내보내고, 대규모 전력을 사용해 화재 위험과 전력망 부담도 크다. 그러나 현행 ‘건축법’상 데이터센터는 일반 방송통신시설로 분류되어 별도의 입지 심의 없이 지을 수 있고, 건축허가가 기속행위로 규정되어 있어 허가권자가 입지를 실질적으로 통제하기 어렵다. 이 때문에 서울을 비롯한 여러 지역에서 데이터센터 건립을 두고 주민과의 갈등이 이어지고 있다. 현재 서울시 도시계획 조례에서는 오직 전용주거지역과 제1종 일반주거지역에서만 데이터센터가 포함된 방송통신시설의 신축을 막고 있다. 하지만 제2종 및 제3종 일반주거지역의 경우 마땅한 제한 규정이 존재하지 않아, 주민들이 거주하는 주택가 한가운데에도 데이터센터가 건립될 수 있는 허점이 있다. 이번 개정안은 제2종과 제3종 일반주거지역까지 데이터센터의 건축을 원천적으로
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여명학교의 현 임시교사 사용기간이 2027년 2월 종료되는 점에 대해선 “현재 임시 교사의 사용기간 연장 가능성을 포함하여 안정적인 교육공간을 확보할 수 있는 방안을 관계기관과 협의·검토할 계획”이라고 밝혔다.
세줄 요약
- 여명학교 교사 건립 방향 유지
- 2029년 3월 이전 완공 목표
- 배치안 조정은 사전기획 검토
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