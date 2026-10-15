수시 지원 1인당 평균 4.96회…‘6회 초과’ 428명 취소

210개 대학에 261만여건 원서 접수

1인당 평균 지원 횟수, 지난해보다 늘어

‘어디가’서 지원 내역·위반 여부 확인 가능

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세줄 요약 2027학년도 대입 수시모집에서 수험생 52만7717명이 261만4903건을 접수해 1인당 평균 지원 횟수가 4.96회로 집계됐다. 지난해 4.89회보다 소폭 늘었고, 대교협은 6회를 초과한 428명을 확인해 대학에 원서 취소 등 조치를 안내했다. 수시 지원 평균 4.96회로 소폭 증가

6회 초과 지원자 428명 사전 확인

원서 취소·입학 취소 가능성 안내

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2027학년도 대입 수시모집에서 수험생들이 1인당 평균 4.96회 지원해, 지난해보다 소폭 증가한 것으로 나타났다.한국대학교육협의회(대교협)는 전국 210개 일반대학의 올해 수시모집 지원 자료를 분석한 결과 지원자 52만 7717명이 총 261만 4903건의 원서를 접수했다고 15일 밝혔다. 1인당 평균 지원 횟수는 4.96회로, 2026학년도 4.89회보다 0.07회 늘었다.대교협은 전체 지원자 가운데 6회를 초과해 지원한 428명을 사전에 확인했다. 초과 지원이 발생한 대학에는 수험생 확인을 거쳐 원서접수 취소 등을 조치하도록 안내했다.‘대학입학전형 기본사항’에 따라 수시모집은 최대 6회까지 지원 가능하다. 접수 시간 순으로 일곱 번째 원서부터는 접수가 인정되지 않으며, 위반 사실이 밝혀지면 입학이 취소된다. 다만 산업대와 전문대, 특별법에 따라 설립된 대학, 전형기간 자율화 전형은 지원 횟수 집계에 포함되지 않는다.대교협은 앞으로 진행될 정시모집과 추가모집에서도 지원·등록 위반 여부를 점검할 계획이다. 수시모집 합격 후 정시·추가모집 지원, 정시모집 동일 군 복수 지원, 정시모집 등록 후 추가모집 지원, 이중등록 등이 대입지원방법 위반 사례다.수험생은 대입정보포털 ‘어디가’에 로그인한 뒤 ‘마이페이지-대입원서 지원정보’에서 본인인증을 거쳐 지원 내역 및 위반 여부를 확인할 수 있다. 다만 정보는 실시간으로 제공되지 않으며, 수시모집 지원 내역은 일반대학만 조회할 수 있다.