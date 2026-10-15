수시 지원 1인당 평균 4.96회…‘6회 초과’ 428명 취소

210개 대학에 261만여건 원서 접수
1인당 평균 지원 횟수, 지난해보다 늘어
‘어디가’서 지원 내역·위반 여부 확인 가능
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챗GPT로 생성한 이미지
2027학년도 대입 수시모집에서 수험생들이 1인당 평균 4.96회 지원해, 지난해보다 소폭 증가한 것으로 나타났다.
한국대학교육협의회(대교협)는 전국 210개 일반대학의 올해 수시모집 지원 자료를 분석한 결과 지원자 52만 7717명이 총 261만 4903건의 원서를 접수했다고 15일 밝혔다. 1인당 평균 지원 횟수는 4.96회로, 2026학년도 4.89회보다 0.07회 늘었다.
대교협은 전체 지원자 가운데 6회를 초과해 지원한 428명을 사전에 확인했다. 초과 지원이 발생한 대학에는 수험생 확인을 거쳐 원서접수 취소 등을 조치하도록 안내했다.
‘대학입학전형 기본사항’에 따라 수시모집은 최대 6회까지 지원 가능하다. 접수 시간 순으로 일곱 번째 원서부터는 접수가 인정되지 않으며, 위반 사실이 밝혀지면 입학이 취소된다. 다만 산업대와 전문대, 특별법에 따라 설립된 대학, 전형기간 자율화 전형은 지원 횟수 집계에 포함되지 않는다.
대교협은 앞으로 진행될 정시모집과 추가모집에서도 지원·등록 위반 여부를 점검할 계획이다. 수시모집 합격 후 정시·추가모집 지원, 정시모집 동일 군 복수 지원, 정시모집 등록 후 추가모집 지원, 이중등록 등이 대입지원방법 위반 사례다.
윤유진 서울시의원, 2026년 하반기 서울시 특별조정교부금 10억 5000만원 교부 확정
서울시의회 교육위원회 윤유진 의원(송파1, 국민의힘)은 2026년 하반기 서울시 특별조정교부금 총 10억 5000만원이 교부될 예정이라고 밝혔다. 사업별로는 ▲송파나루공원 노후 산책로 등 정비 7억 5000만원 ▲성내천 어울목다리 주변 보행환경 개선 3억원이다. 석촌호수 동·서호 일대 10,000㎡를 대상으로 진행되는 이번 송파나루공원 정비사업은, 노후된 산책로의 탄성포장 교체와 함께 각종 휴게 및 안내시설을 새롭게 단장하는 것을 주요 내용으로 하며 2026년 10월부터 2027년 5월까지 시행될 예정이다. 특히 포장된 지 15년이 훌쩍 넘어 그동안 심각한 노후화로 인해 보행 시 큰 불편과 안전사고 위험이 끊이지 않았던 하단 산책로를 중심으로 개선이 이뤄지며, 이번에 확보된 예산을 바탕으로 공원을 찾는 모든 주민과 방문객이 보다 안전하고 쾌적한 환경 속에서 공원을 누릴 수 있도록 철저히 정비할 방침이다. 성내천 어울목다리 주변 보행환경 개선사업에는 3억원이 투입된다. 송파구 신천동 21번지 성내천 수변활력거점 일대의 자전거도로 200m를 정비하고, 제방 사면 200㎡에 초화류를 식재하는 등 주변 환경을 개선하는 사업으로, 2026년 10월부터 12월까지
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수험생은 대입정보포털 ‘어디가’에 로그인한 뒤 ‘마이페이지-대입원서 지원정보’에서 본인인증을 거쳐 지원 내역 및 위반 여부를 확인할 수 있다. 다만 정보는 실시간으로 제공되지 않으며, 수시모집 지원 내역은 일반대학만 조회할 수 있다.
세줄 요약
- 수시 지원 평균 4.96회로 소폭 증가
- 6회 초과 지원자 428명 사전 확인
- 원서 취소·입학 취소 가능성 안내
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