경남의 숲과 바다에서 배우는 농어촌유학…내년 본격화

서울시교육청과 협력해 유학생 모집·배정
가족체류형·단기체험형…하반기 시범사업
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경남교육청 전경. 경남교육청 제공
도시 학생들이 경남의 작은학교에서 자연과 지역문화를 경험하며 배우는 농어촌유학이 2027년 본격 시작된다.
경남도교육청은 서울시교육청과 협력해 학생들이 지역의 교육과정과 생활환경을 경험할 수 있는 프로그램을 마련할 계획이다.
경남도교육청은 16일 서울시교육청과 농어촌유학 운영을 위한 업무협약을 맺는다고 14일 밝혔다. 두 교육청은 학생 모집과 배정, 학교·지역 교육자원 연계, 운영 정보 공유 등 사업 전반에서 협력하기로 했다.
농어촌유학은 도시 학생들이 일정 기간 농어촌에서 생활하며 작은학교의 특색 있는 교육과정과 지역의 자연·문화 속에서 배우는 프로그램이다.
경남교육청은 숲과 바다를 비롯한 자연환경에 역사·문화·생활 자원을 연계해 유학생과 재학생이 함께 배우고 성장할 수 있도록 운영할 방침이다.
운영 방식은 학생과 보호자가 함께 이주해 생활하는 가족체류형을 기본으로 한다. 일정 기간 농어촌 학교의 교육과정과 지역을 경험하는 단기체험형도 병행한다.
경남교육청은 올해 하반기 단기체험형 프로그램을 시범 운영하고, 11월 중 2027학년도 참여학교를 모집한다.
학교별 교육과정과 학생 수용 여건, 지역 환경 등을 살펴 운영학교를 확정한 뒤 프로그램 안내와 학생 모집·배정을 거쳐 내년 3월 본격 운영에 들어갈 예정이다.
이희동 서울시의원, AI 취약계층 지원 조례 개정안 2건 발의
이희동 서울시의원(강동1, 더불어민주당)은 인공지능 기술의 급속한 발전에 따른 디지털 격차를 해소하고, 인공지능 취약계층의 실질적인 이용 기회를 보장하기 위해 ‘서울시 인공지능 기본조례 일부개정조례안’과 ‘서울시 인공지능 활용 능력 교육 지원 조례 일부개정조례안’ 등 2건의 조례 개정안을 대표 발의했다고 밝혔다. 이번 조례 개정은 인공지능이 시민의 일상과 경제·사회 전반으로 빠르게 확산되는 가운데, 경제적 여건이나 신체적·사회적 제약 등으로 인공지능 기술을 충분히 활용하지 못하는 시민들이 새로운 형태의 정보격차와 사회적 불평등에 직면할 수 있다는 문제의식에서 추진됐다. 특히 2026년 ‘인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법’ 및 같은 법 시행령 개정을 통해 인공지능취약계층 지원의 법적 근거가 마련된 만큼, 서울시 차원에서도 이러한 상위 법령을 실효성 있는 정책과 구체적인 지원사업으로 뒷받침할 수 있도록 관련 조례의 정비를 추진하게 된 것이다. 먼저 ‘서울시 인공지능 기본조례 일부개정조례안’은 ▲서울시 인공지능 기본계획에 인공지능취약계층 지원 방안 포함 ▲인공지능제품 및 인공지능서비스 이용비용 지원사업 신설 등을 주요 내용으로 담고 있다. 기존
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권순기 교육감은 “농어촌유학은 학생을 단순히 농어촌 학교로 보내는 사업이 아니라, 자연과 지역, 사람과 함께 배우며 성장하는 교육의 기회를 넓히는 일”이라며 “서울교육청과의 협력을 시작으로 도시와 농어촌을 교육으로 잇고, 교육을 위해 찾아오는 경남을 만들어 가겠다”고 밝혔다.
세줄 요약
- 경남교육청-서울교육청 농어촌유학 협약 체결
- 도시 학생, 경남 작은학교서 자연·문화 체험
- 2027년 본격 운영, 올해 하반기 시범 추진
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