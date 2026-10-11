펄펄 끓는 ‘학교 조리실’…서울 절반 정수기 없어

급식실 노동자 온열질환에 쓰러져
“음식 열기에 온도가 50도까지 올라가는 급식실 노동자에겐 물이 ‘생명수’입니다.”
렌탈비 월 5만원… 학교 “예산 없다”
지난해 여름 서울의 한 고등학교에선 급식실 노동자가 온열질환으로 실신해 응급차에 실려갔다. ‘시원한 물이 없어서’라는 이유 때문이었다. 급식실 조리실 내 정수기가 없어, 노동자들이 직접 물을 끓여먹거나 생수를 구매하는 실정이었다. 올 여름엔 학교에 정수기 설치를 권고하는 서울시교육청의 공문까지 내려왔지만, 상황은 달라지는 게 없었다.
곽미란 전국학교비정규직노동조합 서울지부 급식분과 사무국장은 “한달에 4~5만원이면 정수기를 렌탈할 수 있는데, 학교에선 예산이 없다는 말만 되풀이한다”면서 “기본적 인권도 지켜주지 않아 자괴감이 든다”고 말했다.
서울 지역 학교 급식 조리실의 과반이 정수기를 비치하지 않은 것으로 나타났다. 고민정 더불어민주당 의원이 11일 서울시교육청으로부터 제출받은 ‘학교 급식 조리실 정수기 설치 현황’ 자료에 따르면, 관내 1020개 학교 중 558곳(54.7%)엔 조리실 내부에 정수기가 없었다.
이는 서울시교육청의 ‘폭염 대비 온열질환 예방 대책’과도 배치된다. 대책엔 ‘물, 냉방장치, 보냉장구 등은 적극 구비’, ‘근로자가 물을 편리하게 음용할 수 있도록 정수기 적극 구비’ 등의 내용이 적혀있다.
이에 물을 끓여 마시는 학교는 129곳(12.6%), 생수를 구입하는 학교는 113곳(11.1%)이었다. 물을 개인적으로 지참하는 학교도 23곳(2.3%)이나 됐다.
김명희 서울시의원, 강북구 대한병원교차로 ‘좌회전 신호’ 체계 변경 예정지 현장답사
서울시의회 보건복지위원회 김명희 의원(더불어민주당, 강북1)은 지난 7일 ‘강북구 대한병원교차로 좌회전 신호 체계 변경 예정지’를 직접 찾아 현장 상황을 점검하고, 공사 추진계획과 교통안전 대책 등을 확인했다. 그간 도봉로 대한병원교차로에서 광산사거리 방면 노해로로 진입하려면 덕릉로나 강북구청사거리 방향으로 약 500m가량 돌아가야만 했다. 이로 인해 이동 거리와 소요 시간이 늘어나며 지역 주민들의 교통 불편이 계속해서 이어졌고, 도봉로에서 노해로 방향으로의 안전하고 원활한 통행을 담보할 좌회전 신호 신설 요구가 꾸준히 이어져 왔다. 김 의원은 주민 숙원이었던 좌회전 신호 신설을 실현하기 위해 지난 8월 강북구 수유3동 3920가구의 뜻을 모은 ‘대한병원교차로 좌회전 허용 주민 요청서’를 서울시에 직접 전달했다. 이후 서울시 및 서울경찰청 실무 담당자들과 지속적인 협의를 추진해 온 결과, 지난 9월 21일 서울경찰청 교통안전심의에서 대한병원교차로 좌회전 신호 신설 안건이 최종적으로 가결됐다. 서울시는 교통안전심의 통과에 따라 10월 중순까지 실시설계를 완료하고, 북부도로사업소 및 강북구청 등 관계기관 협의를 거쳐 10월 중 곧바로 공사에 착수해 올해 안에
서울시의회 바로가기
고 의원은 “현행 법규는 사업주가 더운 곳에서 일하는 노동자에게 깨끗한 물을 제공토록 하고 있다”라며 “교육청은 노동법 준수 및 급식노동자 건강 보호를 위해 신속히 개선 노력에 나서야 한다”고 강조했다.
세줄 요약
- 서울 학교 급식 조리실 절반 이상 정수기 미설치
- 폭염 속 끓인 물·생수로 버티는 노동 현장 드러남
- 교육청 권고에도 예산 부족 이유로 개선 지연
2026-10-12 10면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
서울 지역 학교 급식 조리실의 정수기 미비치 비율은?