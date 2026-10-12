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“48대1 경쟁률 뚫자” 수시 논술 시작
2027학년도 대학수학능력시험을 39일 앞둔 11일 수험생들이 서울 동작구 중앙대 서울캠퍼스에서 열린 수시모집 논술 시험을 마친 뒤 캠퍼스를 나서고 있다. 진학사에 따르면 올해 논술전형을 시행하는 전국 44개 대학의 평균 경쟁률은 48.14대 1로 전년도(43.45대 1)보다 상승했다.
도준석 전문기자
도준석 전문기자
2027학년도 대학수학능력시험을 39일 앞둔 11일 수험생들이 서울 동작구 중앙대 서울캠퍼스에서 열린 수시모집 논술 시험을 마친 뒤 캠퍼스를 나서고 있다. 진학사에 따르면 올해 논술전형을 시행하는 전국 44개 대학의 평균 경쟁률은 48.14대 1로 전년도(43.45대 1)보다 상승했다.
2026-10-12 1면
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