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“48대1 경쟁률 뚫자” 수시 논술 시작

2027학년도 대학수학능력시험을 39일 앞둔 11일 수험생들이 서울 동작구 중앙대 서울캠퍼스에서 열린 수시모집 논술 시험을 마친 뒤 캠퍼스를 나서고 있다. 진학사에 따르면 올해 논술전형을 시행하는 전국 44개 대학의 평균 경쟁률은 48.14대 1로 전년도(43.45대 1)보다 상승했다.

도준석 전문기자