“48대1 경쟁률 뚫자” 수시 논술 시작

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“48대1 경쟁률 뚫자” 수시 논술 시작

도준석 기자
도준석 기자
입력 2026-10-12 00:15
수정 2026-10-12 00:36
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
“48대1 경쟁률 뚫자” 수시 논술 시작
“48대1 경쟁률 뚫자” 수시 논술 시작 2027학년도 대학수학능력시험을 39일 앞둔 11일 수험생들이 서울 동작구 중앙대 서울캠퍼스에서 열린 수시모집 논술 시험을 마친 뒤 캠퍼스를 나서고 있다. 진학사에 따르면 올해 논술전형을 시행하는 전국 44개 대학의 평균 경쟁률은 48.14대 1로 전년도(43.45대 1)보다 상승했다.
도준석 전문기자


2027학년도 대학수학능력시험을 39일 앞둔 11일 수험생들이 서울 동작구 중앙대 서울캠퍼스에서 열린 수시모집 논술 시험을 마친 뒤 캠퍼스를 나서고 있다. 진학사에 따르면 올해 논술전형을 시행하는 전국 44개 대학의 평균 경쟁률은 48.14대 1로 전년도(43.45대 1)보다 상승했다.

도준석 전문기자
2026-10-12 1면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
올해 논술전형을 시행하는 전국 대학 수는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로