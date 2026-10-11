경상국립대, 우주항공 전문인력 키운다…55억 규모 사업 선정

우주항공청 ‘우주기술혁신인재양성사업’ 선정

2029년 12월까지 총 55억 7500만 원 투입

지역 우주항공기업 취업률 60% 달성 목표

이미지 확대 경상국립대, 우주항공청 ‘우주기술혁신인재양성사업’ 본과제 선정. 2026.10.11. 경상국립대 제공 닫기 이미지 확대 보기 경상국립대, 우주항공청 ‘우주기술혁신인재양성사업’ 본과제 선정. 2026.10.11. 경상국립대 제공

이미지 확대 경상국립대 전경. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 경상국립대 전경. 서울신문DB

세줄 요약 경상국립대가 우주항공청의 우주기술혁신인재양성 본과제에 선정돼 위성·우주수송 분야 고급 인력 양성에 나선다. 부산대·제주대와 18개 기업, KTL이 참여해 연구와 실습, 취업을 잇는 산학협력 체계를 구축한다. 우주항공청 본과제 선정, 55억7500만원 규모

위성·우주수송 전문인력, 산학연계 양성

부산대·제주대·18개 기업·KTL 참여

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경상국립대가 우주항공청의 우주 분야 고급 인력 양성사업 본과제에 선정돼 위성·우주 수송 분야 전문인력 양성에 나선다.지역 대학과 기업이 공동 연구부터 현장 실습, 취업까지 연계해 남해안 우주항공 산업벨트를 뒷받침할 인재를 키운다는 계획이다.경상국립대는 우주항공청의 ‘2026년도 우주기술혁신인재양성(R＆D)사업’ 중 산학협력 연구 현장 연계 고급 인력 양성 분야 본과제에 최종 선정됐다고 11일 밝혔다.이번 사업은 지역 대학과 기업이 협의체를 구성해 기업 수요에 맞는 기술을 공동 연구하고 현장형 고급 인력을 양성하는 국가사업이다. 우주항공청은 전국 4개 대학의 사전과제 수행 결과 등을 평가해 2개 과제를 본과제로 선정했다.경상국립대가 주관하는 ‘수요 기반 위성·우주 수송 전략산업 고급 인력 양성사업단’은 항공우주공학부 박재현 교수가 연구책임자를 맡고 부산대와 제주대가 공동연구기관으로 참여한다.한화시스템과 켄코아에어로스페이스를 비롯해 한국항공우주산업(KAI), 대한항공, 한화에어로스페이스, 현대로템 등 18개 기업도 협력한다. 한국산업기술시험원(KTL)은 우주환경시험 인프라를 제공한다.사업 기간은 2026년 8월부터 2029년 12월까지다.총사업비는 국비 49억 6000만원과 지방자치단체 대응 자금 6억 1500만원을 합쳐 55억 7500만원이다. 경남도와 진주시, 사천시는 2027년부터 3년간 대응 자금을 지원한다.사업단은 지역 기업의 기술·인력 수요조사를 바탕으로 대학별 특성을 살린 3개 연구그룹을 운영한다.경상국립대는 초저궤도 위성 운용 핵심 기술, 부산대는 우주 수송 시스템 추진체 기술, 제주대는 군집 분산형 위성통신과 집적회로 기술을 연구한다.교육은 기초이론과 실험·실습, 심화 설계, 산학 공동 프로젝트, 현장실습으로 이어지는 단계형 과정으로 구성한다.KTL과 참여기업의 설계·제작·시험 시설을 활용한 현장 실습을 의무화하고 산업체 전문가 공동강의와 대학 간 학점 교류도 운영한다.사업단은 매년 45명 이상의 인력양성 수혜자를 배출하고 지역 우주항공기업 취업률 60%를 달성하는 것을 목표로 세웠다. 성과공유회와 채용박람회도 열어 연구 성과가 실제 취업으로 이어지도록 할 방침이다.경남은 전국 우주항공 산업 생산액의 68%, 사업체의 63%, 종사자의 72.5%를 차지하지만 석·박사급 전문인력 공급은 부족한 실정이다.경상국립대는 2022년부터 미래우주교육센터를 운영해 전문인력 57명을 배출했으며, 진학을 포함한 취업률은 94.7%를 기록했다.연구책임자인 박재현 교수는 “기업이 필요로 하는 기술을 대학원생이 직접 연구하고 지역 기업의 시험·제작 현장에서 검증한 뒤 취업하는 선순환 구조를 만드는 것이 목표”라며 “남해안 우주항공 산업벨트를 뒷받침할 지역 정착형 인재를 지속적으로 배출하겠다”고 말했다.