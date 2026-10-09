충남·대전시 체육회장 본격화…12월 3~4일 후보자 등록

세줄 요약 충남과 대전의 광역 체육회장 선거가 12월 3~4일 후보 등록을 앞두고 본격화했다. 충남은 김영범 현 회장의 연임 도전이 유력하고, 김택규 전 배드민턴협회장도 출마를 저울질한다. 대전은 이승찬 회장의 3선 도전이 확실시되는 가운데 오주영 부회장과 최성운 전 회장도 거론된다. 충남·대전 체육회장 선거, 12월 후보 등록 시작

충남 김영범 연임 도전 유력, 김택규 출마 검토

대전 이승찬 3선 도전 확실, 오주영·최성운 거론

이미지 확대 대전·충남 시도체육회장 후보군 사진 왼쪽부터 김영범 충남도체육회장, 이승찬 대전시체육회장, 오주영 세계세팍타크로연맹 부회장. 닫기 이미지 확대 보기 대전·충남 시도체육회장 후보군 사진 왼쪽부터 김영범 충남도체육회장, 이승찬 대전시체육회장, 오주영 세계세팍타크로연맹 부회장.

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충남과 대전의 체육계를 이끌어갈 광역 시도체육회장 후보군이 선거를 70여 일 앞두고 표면에 떠오르고 있다.9일 충남체육회에 따르면 민선 3기 충남 체육을 이끌 도 체육회장 선거는 오는 12월 3~4일 후보자 등록을 거쳐 같은 달 16일 치러진다.충남도체육회장 선거에는 현 회장인 김영범 회장의 연임 도전이 확실시되고 있다.김 회장은 16일 제주특별자치도에서 전국체육대회가 개최되는 만큼 충남 체육이 한 단계 도약하는 발판으로 삼은 뒤 출마 채비를 서두를 것으로 전망된다.김 회장은 취임 직후 다양한 정책을 펼치며 학교체육 발전과 엘리트 선수 훈련 환경 개선 등을 위한 보조금 확보 등 성과를 보여줬다.여기에 김택규 전 대한배드민턴협회장이 최근 각종 의혹에 무혐의 처분을 받은 뒤 명예 회복을 위해 도체육회장 선거 출마를 저울질하는 것으로 전해졌다.대전시체육회장 선거 후보군들도 서서히 표면 위로 부상하는 모습이다. 대전시체육회장 선거도 충남도체육회장 선거와 같은 날이다.이승찬 현 회장의 3선 도전이 확실시되고 있다. 대한체육회 스포츠공정위에서 3선 도전 승인을 받았다. 이 회장은 조직을 안정적으로 이끌고 전국체전, 실업팀 창단 등에서 성과를 거뒀다는 평가를 받고 있다.강력한 대항마로 떠오른 후보는 오주영 세계세팍타크로연맹 부회장이다. 오 부회장은 대전시세팍타크로협회장을 거쳐 제11대 대한세팍타크로협회장을 역임했다. 지난 제42대 대한체육회장 선거에 출마해 대한민국 체육계의 현안을 공론화하며 전국적 인지도와 정책적 중량감을 각인시켰다.최성운 전 대전빙상경기연맹 회장이 자천타천 거론되고 있다. 최 전 회장은 지역에서 활동해 온 체육계 인사로 지난 2021년 대전체육단체장협의회 의장을 역임했다.지역 체육계 관계자는 “누가 진정성 있게 체육계를 이끌지 잘 판단해야 할 부분. 후보 등록 시점이 가까워질수록 후보군들의 행보도 빨라질 것”이라고 말했다.