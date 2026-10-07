[단독] 여성 연구인력 24%인데…연구비 몫은 6%

여성 책임자 비율 30세 이하 41.8%→61세 이상 7.0%

육아휴직 대체인력 비율 21.6%…“연구 복귀 지원 시급”

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세줄 요약 국가연구개발사업에서 여성 연구책임자에게 배분된 연구비가 최근 6년간 6.2%에 머물렀다. 여성은 전체 연구인력의 23.7%지만 연구책임자는 19.3%였고, 1인당 평균 연구비도 남성의 절반 수준이었다. 육아휴직 대체인력도 부족해 불이익 우려가 컸다. 여성 연구인력 24%인데 연구비 배분은 6% 수준

연구책임자 비중·1인당 연구비도 남성보다 낮음

육아휴직 대체인력 부족, 경력단절 우려 제기

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국가연구개발사업에서 여성 연구책임자에게 배분된 연구비가 최근 6년간 전체의 6% 수준에 그친 것으로 나타났다. 여성은 전체 연구인력의 약 24%를 차지하지만 연구책임자 비중은 19%에 머물렀고, 연구책임자 1인당 평균 연구비도 남성의 절반 수준이었다.7일 김선민 조국혁신당 의원이 한국연구재단 등에서 제출받은 자료에 따르면 2021~2026년 국가연구개발사업 연구비 총 459조 6072억 6700만원 가운데 여성 연구책임자에게 배분된 금액은 28조 4878억 5400만원으로 6.2%에 불과했다. 남성 연구책임자에게 배분된 연구비는 431조 1194억 1300만원으로 93.8%를 차지했다.같은 기간 여성이 신청한 과제는 전체 441만 5747건 중 74만 6494건으로 16.9%였다. 선정된 과제 가운데 여성 과제는 전체 132만 2855건 중 16만 5215건으로 12.5%에 그쳤다.2024년 기준 전체 연구인력 27만 2044명 중 여성은 6만 4502명으로 23.7%를 차지한다. 하지만 연구계획을 세우고 연구진과 연구비 집행, 성과를 총괄하는 연구책임자 4만 1902명 가운데 여성은 8080명으로 19.3%에 불과한 상황이다. 연구책임자 1인당 평균 연구비는 여성이 2억 7000만원, 남성이 5억 3000만원으로 남성이 2배 수준이다.연령대가 높을수록 여성 연구책임자의 비중은 적었다. 30세 이하에서는 전체 연구책임자 3105명 중 여성이 1299명으로 41.8%를 차지했지만, 여성 비율은 31~40세 26.2%, 41~50세 19.0%, 51~60세 11.6%, 61세 이상 7.0%로 내려갔다.육아휴직에 따른 연구 공백을 메울 대체인력 채용도 부족했다. 2024년 공공·민간 과학기술연구개발기관의 육아휴직 이용자는 여성 2204명, 남성 1434명 등 총 3638명이었다. 하지만 대체인력 채용자는 787명으로 육아휴직 이용자 대비 5분의 1 정도에 불과했다.연구책임자뿐 아니라 연구기관장을 맡은 여성도 드물었다. 국가과학기술연구회 소관 정부출연연구기관 23개 가운데 여성 기관장은 장해춘 세계김치연구소장 1명이었다.김 의원은 “연구를 이끌 기회와 자원 배분에 여전히 유리천장이 존재한다”면서 “연구과제 선정과 연구비 배분 과정에서 성별 격차가 발생하는 원인을 점검하고, 육아휴직에 따른 불이익이 없는지 살펴야 한다”고 강조했다.