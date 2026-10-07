선문대, 24개 기업과 ‘인재양성-취업-정주’ 잇는다

세줄 요약 선문대가 충남 24개 협약기업과 유관기관이 참여한 산학협력 행사를 열고, 기업 수요에 맞는 인재양성과 지역 취업·정주를 연결하는 체계 강화를 추진했다. SW·AI와 제조 분야 R&D 과제 발굴, 계약학과 운영 공유, 간담회도 진행했다. 충남 24개 기업·유관기관과 산학협력 행사 개최

기업 수요 기반 인재양성·취업·정주 연계 추진

SW·AI, 제조 R&D 과제와 계약학과 운영 공유

이미지 확대 선문대 ‘2차년도 계약학과 산학협력 파트너스 데이’가 열리고 있다. 선문대 제공 닫기 이미지 확대 보기 선문대 ‘2차년도 계약학과 산학협력 파트너스 데이’가 열리고 있다. 선문대 제공

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선문대학교(총장 문성제)가 충남 지역기업 및 산업 유관기관과 함께 기업 수요 기반 인재양성과 지역 취업·정주를 연결하는 산학협력 체계 강화에 나섰다.선문대학교는 ‘2차년도 계약학과 산학협력 파트너스 데이’를 개최했다고 7일 밝혔다. 행사에는 24개 협약기업 관계자와 충남경제진흥원, 충남산학융합원, 충남테크노파크 등 산업 유관기관이 참여했다.이번 행사는 충남 지역성장 인재양성체계(앵커) 사업과 연계해 기업이 필요로 하는 인재를 대학이 양성하고, 지역기업 취업과 정주, 기업 성장으로 이어지는 선순환 구조 구축을 위해 마련됐다.행사는 기업의 인력·기술 수요를 직접 파악하고 이를 교육과정과 채용, 공동 연구개발(R＆D), 기업지원으로 연계하는 지·산·학·연 협력체계 구축에 중점을 뒀다.행사 기간 기업과 대학 간 네트워킹을 비롯해 △SW·AI 융합 R＆D 과제 발굴 및 사업계획서 작성 교육 △제조·생산 분야 R＆D 과제 기획 교육 △계약학과 운영 현황 및 발전 방향 공유 등이 진행됐다.산업현장에서 요구하는 직무역량과 인재상, 교육과정 개선 방향, 채용 연계 방안, 기업 애로사항 등에 대한 의견을 공유하는 기업·대학 간담회도 열렸다.문성제 총장은 “선문대는 기업의 인력·기술 수요와 대학의 교육·연구 역량을 연결해 청년과 기업, 대학, 지역이 함께 성장하는 지속 가능한 산학협력 모델을 만들어가겠다”고 강조했다.