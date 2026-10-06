충남도의회 교육위, ‘안전한 교육환경’ 개선 모색

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충남도의회 교육위원회. 도의회 제공
충남도의회 교육위원회(위원장 김은나)는 6일 교육시설 현안과 개선 방안 논의를 위해 충남교육청과 14개 시·군 교육지원청 시설 담당자들과 간담회를 진행했다고 밝혔다.
이날 간담회에서는 지역별 학교 시설 현황과 주요 현안을 공유하고, 시설 개선 과정에서 발생하는 애로사항과 제도적·행정적 어려움 등에 대해 의견을 나눴다.
교육위원회는 학생들이 안전하고 쾌적한 환경에서 교육받을 수 있도록 필요한 시설사업과 예산을 적기에 반영하도록 노력할 계획이다.
최형규 서울시의원, 중랑창업지원센터 착공 축하… “중랑 청년 창업의 든든한 거점 되길”
서울시의회 최형규 의원(더불어민주당, 중랑4)은 지난 1일 신내동 195-3번지 일대에서 진행된 중랑창업지원센터 복합화사업 착공식을 찾아 축사를 전달하며, 지역의 청년들과 창업기업들이 중랑구에서 미래를 설계하고 크게 성장해 나갈 수 있는 실질적인 토대가 되기를 기대한다고 강조했다. 중랑창업지원센터 복합화사업은 중랑구와 서울주택도시개발공사(SH)가 함께 진행하는 프로젝트로, 청년 창업자의 성장을 돕고 투자자 및 지역 주민이 자유롭게 교류할 수 있도록 창업 지원 전용 공간과 주민용 편의시설을 함께 갖춘 복합공간으로 마련된다. 사업비 총 755억원이 투입되어 지하 2층에서 지상 12층 건물로 조성되며, 이 중 3층부터 12층까지는 기업 특화 공간으로 활용될 예정입니다. 완공 예정 시점은 2028년 하반기다. 최 의원은 축사에서 이 사업의 출발을 언급하며 “박홍근 기획예산처 장관이 국회 국토교통위원회에 있을 때 국비를 확보하면서 본격적으로 시동이 걸린 사업”이라며 “이후 당정이 하나가 되어 성과를 낸 사업”임을 강조했다. 서울시와 중랑구는 이 센터를 중심으로 신내IC 일대를 서울 동북권 산업혁신의 핵심 클러스터로 육성할 계획이며, 인근 신내데시앙플렉스·SK V1
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김은나 위원장(천안11·더불어민주당)은 “현장의 현안들을 면밀히 검토해 필요한 사업이 적기에 추진되고 안전하고 쾌적한 교육환경이 조성될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
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충남도의회 교육위원회가 간담회를 개최한 목적은?