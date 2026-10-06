충남도의회 교육위, ‘안전한 교육환경’ 개선 모색

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충남도의회 교육위원회(위원장 김은나)는 6일 교육시설 현안과 개선 방안 논의를 위해 충남교육청과 14개 시·군 교육지원청 시설 담당자들과 간담회를 진행했다고 밝혔다.이날 간담회에서는 지역별 학교 시설 현황과 주요 현안을 공유하고, 시설 개선 과정에서 발생하는 애로사항과 제도적·행정적 어려움 등에 대해 의견을 나눴다.교육위원회는 학생들이 안전하고 쾌적한 환경에서 교육받을 수 있도록 필요한 시설사업과 예산을 적기에 반영하도록 노력할 계획이다.김은나 위원장(천안11·더불어민주당)은 “현장의 현안들을 면밀히 검토해 필요한 사업이 적기에 추진되고 안전하고 쾌적한 교육환경이 조성될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.