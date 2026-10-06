인제대, THE 세계대학순위 첫 도전서 ‘부울경 사립대 1위’

세계 1201~1400위권 진입…국내 공동 30위 기록
산학협력 69.7점·연구품질 42.5점 등 경쟁력 입증
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인제대학교 전경. 2026.10.6. 인제대 제공
인제대가 영국 타임스고등교육(THE) 세계대학순위에 처음 이름을 올리며 부산·경남 지역 사립대 가운데 1위를 차지했다.
인제대는 ‘THE 세계대학순위 2027’에서 1201~1400위권에 들었다고 밝혔다. 전 세계 2만 2000여개 대학 중 상위 7%이며, 국내에서는 공동 30위다. 부산·경남에서는 부산대와 부경대만 인제대보다 순위가 높다. 울산을 포함한 부울경 전체로는 UNIST, 울산대, 부산대, 부경대에 이어 5위다.
THE는 교육여건, 연구환경, 연구품질, 산학협력, 국제화 등 5개 영역 17개 지표로 대학을 평가한다. 올해 평가에는 196개국 2만 2000여개 대학 가운데 자격을 갖춘 118개국 2297개 대학이 참여했다. 국내에서는 45개 대학이 순위에 올랐다. 인제대는 지난해 말 처음으로 평가 자료를 제출했다.
인제대는 산학협력 부문에서 69.7점을 받았다. 같은 순위권 국내 7개 대학 가운데 두 번째로 높은 점수다. 인제대는 특허 출원·등록과 기술사업화 실적, 기업과 연계한 현장 중심 교육이 높은 평가를 받은 것으로 본다.
특성화지방대학사업으로 추진한 ‘현장캠퍼스’도 한몫했다. 대학과 기업이 산업 현장의 문제를 함께 해결하는 정규 교과 연계형 교육 플랫폼으로, 참여 기업이 120여곳이다. 인제대는 백병원 교수진의 의료 전문성과 지역 기업을 연결해 의료기기 개발을 추진 중이다. 기술 이전은 2024년 25건에서 지난해 51건으로 2배 넘게 늘었다.
연구품질 부문은 42.5점으로 같은 순위권의 강원대(39.3점), 서울과학기술대(38.2점), 서울시립대(36.8점)보다 높았다. 인제대는 국제 공동연구가 확대되고 논문 피인용이 늘어난 점을 이유로 꼽았다.
인제대는 특성화지방대학사업 ‘GOU FIRST’로 교내 연구를 지원한다. 바이오메디컬 파운드리, 스마트 물류, 미래 모빌리티 등 지역 산업과 연계한 연구를 늘리고 있으며, 김해대·가야대와 협력도 하고 있다.
최형규 서울시의원, 중랑창업지원센터 착공 축하… “중랑 청년 창업의 든든한 거점 되길”
서울시의회 최형규 의원(더불어민주당, 중랑4)은 지난 1일 신내동 195-3번지 일대에서 진행된 중랑창업지원센터 복합화사업 착공식을 찾아 축사를 전달하며, 지역의 청년들과 창업기업들이 중랑구에서 미래를 설계하고 크게 성장해 나갈 수 있는 실질적인 토대가 되기를 기대한다고 강조했다. 중랑창업지원센터 복합화사업은 중랑구와 서울주택도시개발공사(SH)가 함께 진행하는 프로젝트로, 청년 창업자의 성장을 돕고 투자자 및 지역 주민이 자유롭게 교류할 수 있도록 창업 지원 전용 공간과 주민용 편의시설을 함께 갖춘 복합공간으로 마련된다. 사업비 총 755억원이 투입되어 지하 2층에서 지상 12층 건물로 조성되며, 이 중 3층부터 12층까지는 기업 특화 공간으로 활용될 예정입니다. 완공 예정 시점은 2028년 하반기다. 최 의원은 축사에서 이 사업의 출발을 언급하며 “박홍근 기획예산처 장관이 국회 국토교통위원회에 있을 때 국비를 확보하면서 본격적으로 시동이 걸린 사업”이라며 “이후 당정이 하나가 되어 성과를 낸 사업”임을 강조했다. 서울시와 중랑구는 이 센터를 중심으로 신내IC 일대를 서울 동북권 산업혁신의 핵심 클러스터로 육성할 계획이며, 인근 신내데시앙플렉스·SK V1
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전민현 인제대 총장은 “첫 도전에서 세계 무대에 이름을 올린 것은 교수와 연구진이 국제 연구 네트워크를 넓히고 연구 성과를 산업과 사회로 연결해온 노력의 결실”이라며 “글로벌 연구 경쟁력과 산학협력 역량을 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.
세줄 요약
- THE 세계대학순위 첫 진입, 부울경 사립대 1위
- 산학협력·연구품질 강점, 국내 공동 30위 기록
- 현장캠퍼스·기술이전 확대가 평가에 반영
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