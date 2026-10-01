성남서 ‘찾아가는 교육감실’ 안민석, “아이들의 안전은 결코 후퇴할 수 없다”

세줄 요약 안민석 경기도교육감이 성남에서 ‘찾아가는 교육감실’ 타운홀미팅을 열고 학부모와 학교 현장의 의견을 들었다. 통학로 안전, 교육재정 우려, AI 교육 방향, 다자녀 가정 대학등록금 지원 등이 주요 의제로 다뤄졌고, 전동킥보드 제한 조례 검토와 재정 확보 노력도 약속했다. 성남서 찾아가는 교육감실 타운홀미팅 개최

통학로 안전·교육재정·AI 교육 현안 논의

전동킥보드 제한 조례 검토와 지원 약속

이미지 확대 안민석 경기도교육감이 1일 성남에서 ‘찾아가는 교육감실’ 타운홀미팅을 갖고 있다. 경기도교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 안민석 경기도교육감이 1일 성남에서 ‘찾아가는 교육감실’ 타운홀미팅을 갖고 있다. 경기도교육청 제공

이미지 확대 1일 성남에서 열린 ‘찾아가는 교육감실’ 타운홀미팅 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 경기도교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 1일 성남에서 열린 ‘찾아가는 교육감실’ 타운홀미팅 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 경기도교육청 제공

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안민석 경기도교육감이 1일 성남에서 ‘찾아가는 교육감실’ 타운홀미팅을 열고, 지역 교육 현안과 학교 현장의 고민을 듣고 다양한 의견을 나눴다.안 교육감은 타운홀미팅에 앞서 미금초등학교를 찾아 학생들의 등굣길을 함께했다.이날 타운홀미팅에서는 지역 학부모와 학교장을 비롯해 김태년 국회의원, 김병욱 전 국회의원, 경기도의회 교육기획위원회 국중범 위원장, 방성환 국민의힘 대표의원 등 도의원과 시의원을 포함하여 300여 명이 참석했다.미팅에서 학부모들은 ▲통학로 안전 ▲지방교육재정교부금법 개정에 따른 경기도교육청 교육재정 우려 ▲AI시대 교육 방향 ▲다자녀 가정 대학등록금 지원 등에 대한 질문을 했다.통학로 안전에 대해 안 교육감은 “아이들의 안전은 결코 후퇴할 수 없다”며 “아이들의 안전은 제가 지키겠다”고 약속했다. 특히 학교 주변 전동킥보드 이용에 대한 위험성을 언급하며 “학생 안전을 위해 학교 주변 전동킥보드 이용을 제한하는 조례 제정 등을 검토하고 있다”고 밝혔다.교육재정과 관련해서는 정부·지자체와 긴밀히 소통하며 필요한 재정을 확보하기 위해 노력하겠다고 설명했다. 또한 도교육청이 내년 1월을 목표로 준비하고 있는 AI 교육체계와 다자녀 가정의 대학등록금 부담을 덜기 위한 법·제도 개선 필요성 등에 대해서도 의견을 내놨다.안 교육감은 지난달 30일 용인, 1일 성남에 이어 6일 부천·시흥·광명 학부모들과 타운홀 미팅을 가질 예정이다.