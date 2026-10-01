성남서 ‘찾아가는 교육감실’ 안민석, “아이들의 안전은 결코 후퇴할 수 없다”

세줄 요약
- 성남서 찾아가는 교육감실 타운홀미팅 개최
- 통학로 안전·교육재정·AI 교육 현안 논의
- 전동킥보드 제한 조례 검토와 지원 약속
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안민석 경기도교육감이 1일 성남에서 ‘찾아가는 교육감실’ 타운홀미팅을 갖고 있다. 경기도교육청 제공
안민석 경기도교육감이 1일 성남에서 ‘찾아가는 교육감실’ 타운홀미팅을 열고, 지역 교육 현안과 학교 현장의 고민을 듣고 다양한 의견을 나눴다.
안 교육감은 타운홀미팅에 앞서 미금초등학교를 찾아 학생들의 등굣길을 함께했다.
이날 타운홀미팅에서는 지역 학부모와 학교장을 비롯해 김태년 국회의원, 김병욱 전 국회의원, 경기도의회 교육기획위원회 국중범 위원장, 방성환 국민의힘 대표의원 등 도의원과 시의원을 포함하여 300여 명이 참석했다.
미팅에서 학부모들은 ▲통학로 안전 ▲지방교육재정교부금법 개정에 따른 경기도교육청 교육재정 우려 ▲AI시대 교육 방향 ▲다자녀 가정 대학등록금 지원 등에 대한 질문을 했다.
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1일 성남에서 열린 ‘찾아가는 교육감실’ 타운홀미팅 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 경기도교육청 제공
통학로 안전에 대해 안 교육감은 “아이들의 안전은 결코 후퇴할 수 없다”며 “아이들의 안전은 제가 지키겠다”고 약속했다. 특히 학교 주변 전동킥보드 이용에 대한 위험성을 언급하며 “학생 안전을 위해 학교 주변 전동킥보드 이용을 제한하는 조례 제정 등을 검토하고 있다”고 밝혔다.
교육재정과 관련해서는 정부·지자체와 긴밀히 소통하며 필요한 재정을 확보하기 위해 노력하겠다고 설명했다. 또한 도교육청이 내년 1월을 목표로 준비하고 있는 AI 교육체계와 다자녀 가정의 대학등록금 부담을 덜기 위한 법·제도 개선 필요성 등에 대해서도 의견을 내놨다.
김길영 서울시의회 국민의힘 대표의원 “일하는 의회, 정책으로 승부할 것”
서울시의회 국민의힘 김길영 대표의원(강남6)이 YTN 라디오 ‘슬기로운 라디오 생활’에 출연해 제12대 서울시의회 운영 방향과 함께 부동산 규제 완화, 청년 정책 패러다임 전환, ‘G3 서울 플랜’ 등 주요 현안에 대한 정책 비전을 밝혔다. 우선 의정 각오로 “시민이 진정으로 원하는 의회는 상호 비방하는 의회가 아니라 실질적으로 일하는 의회”라며 “소수 여당으로서 철저히 정책과 대안으로 승부하겠다”는 뜻을 피력했다. 서울시 최대 현안인 부동산 정책과 관련해서는 ‘주거 안정’이라는 궁극적 목표를 명확히 했다. 주거 안정을 이루기 위해서는 재건축·재개발을 통한 실질적인 주택 공급 확대가 시급하며, 시장과 시민들에게 지속적인 공급 신호를 전달하는 것이 핵심이라는 지적이다. 특히 “도시와 시민의 삶이 변한 만큼 일괄적 규제가 아닌 합리적인 ‘핀셋 규제’와 과감한 규제 완화가 이뤄져야 한다”며 현실에 부합하는 부동산 정책으로의 전환을 강조했다. 또한 제12대 의회 개원 직후 국민의힘 소속 의원 전원이 서명해 제1호 안건으로 발의한 ‘G3 서울 플랜 지원 결의안’의 당위성도 언급됐으며 “서울을 글로벌 Top 3 도시로 도약시키는 일에는 여야가 따로 있을 수 없다”라
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안 교육감은 지난달 30일 용인, 1일 성남에 이어 6일 부천·시흥·광명 학부모들과 타운홀 미팅을 가질 예정이다.
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