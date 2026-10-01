백석예술대학교 이나라 교수, (사)매헌윤봉길의사기념사업회 지도위원 위촉

이미지 확대 지난 9월 16일 (사)매헌윤봉길의사기념사업회 지도위원으로 위촉된 이나라 교수. 백석예대 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 9월 16일 (사)매헌윤봉길의사기념사업회 지도위원으로 위촉된 이나라 교수. 백석예대 제공

이미지 확대 박한철 회장으로부터 위촉장을 받는 이나라 교수. 백석예대 제공 닫기 이미지 확대 보기 박한철 회장으로부터 위촉장을 받는 이나라 교수. 백석예대 제공

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백석예술대학교 공연예술학부 연기과 이나라 교수가 지난 9월 16일 매헌윤봉길의사기념관 2층 사무국에서 (사)매헌윤봉길의사기념사업회 지도위원으로 위촉됐다. 이날 이 교수는 박한철 회장으로부터 위촉장을 받았다.이 교수는 대학에서 연기 지도와 공연 제작을 담당하며 연극, 뮤지컬, 오페라 등 다채로운 무대에서 연출력을 선보여왔다. 아울러 윤봉길 의사의 숭고한 정신을 되새기는 호국보훈 공연에 꾸준히 참여하며, 역사적 기록을 공연예술이라는 매개체로 전달하는 데 힘써왔다.이번 위촉은 윤봉길 의사를 비롯한 애국지사들의 삶과 나라사랑 정신을 공연예술로 조명하고, 그 의미를 다음 세대와 나누는 계기가 될 것으로 기대된다.특히 이나라 교수의 연출 경험과 연기과 학생들의 창작 역량을 바탕으로, 역사적 인물을 다룬 창작 공연과 기념행사 등 기념사업회와의 문화예술 협력 가능성을 넓혀갈 수 있을 것으로 기대된다.