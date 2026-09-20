선문대, 추석맞이 ‘글로컬 상호문화교류 한마당’ 개최

세줄 요약
- 아산캠퍼스서 추석맞이 상호문화교류 한마당 개최
- 주민·유학생·다문화가정 1200여명 참여
- 전통체험·공연·먹거리·상담 부스 운영
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선문대 유학생들이 한국의 전통 추석 차례를 체험하고 있다. 선문대 제공
선문대학교(총장 문성제)는 아산캠퍼스에서 ‘2026 추석맞이 선문 글로컬 상호문화교류 한마당’을 개최했다고 20일 밝혔다.
선문대와 아산시 농촌체험휴양마을 협의회가 함께한 이번 행사에는 지역 주민과 외국인 유학생, 다문화 가정 등 1200여명이 참여해 국적과 세대를 넘어 추석의 정을 나눴다.
참가자들은 한복·가야금 체험, 떡메치기, 공예 체험과 활쏘기·제기차기·투호 등 다양한 전통문화를 즐겼다. 아산시 여성풍물단의 대북 난타 공연을 비롯해 네팔·미얀마 유학생 공연, 소리락의 가야금 공연이 이어졌다.
아산시 로컬푸드로 만든 전, 떡, 김밥, 어묵, 닭강정, 떡볶이, 식혜 등 먹거리 마당도 운영됐다.
선문대는 학생과 다문화 가정의 실생활 고민을 살피기 위한 상담 부스를 마련해 출입국 상담을 비롯해 임금체불·근로계약 등의 상담을 진행했다.
이희원 서울시의원, 2026년 2차 추경 동작구 교육예산 173억 4878만원 확정
서울시의회 교육위원회 이희원 부위원장(국민의힘·동작4)에 따르면, 2026년 서울시교육청 제2회 추가경정예산안 집행을 통해 동작구 내 31개 학교의 55개 사업을 대상으로 한 교육예산 총 173억 4878만원이 최종 확정됐다. 이 의원은 서울시의회 교육위원회 부위원장으로서 지역 현장의 시급한 교육 개선 과제들이 교육청 추경안에 빠짐없이 반영되도록 다각도의 노력을 기울인 것으로 나타났다. 대표적으로 삼일초등학교 급식실 전면개선 사업 17억 1270만원, 신남성초등학교 조리시설 전면보수 및 학생식당 개선, 전기시설 개선 등 5억 9400만원, 은로초등학교 교내방송설비 개선에 1억 773만원, 동작초등학교 지하주차장 방범셔터 설치 및 통학로 안전난간 개선에 5456만원 등이다. 또한 중앙대학교부속중학교에는 인근 재개발 사업 추진에 따른 비산먼지 확산 방지를 위한 방진시설 비용 9500만원도 반영했다. 특히 지난 3월 문을 연 흑석고등학교는 사전기획용역비 2000만원이 반영되면서 향후 교실 증축을 위한 실질적인 논의의 물꼬를 트게 됐다. 개교 시점부터 학급 수와 정원 늘리기를 꾸준히 건의해 온 이 의원은, 이번 예산 수립을 발판 삼아 향후 유입될 학생들을 원활히
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문성제 총장은 “국적과 세대를 넘어 지역 주민과 유학생, 어린 학생들까지 한자리에 모여 추석의 정을 나눈 뜻깊은 자리”라며 “아산시, 지역사회와 함께 상생하는 글로컬 상호문화도시의 중심 대학으로 성장해 나가겠다”고 말했다.
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